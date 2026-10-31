L'emergenza Randagismo, il Comune cerca soluzioni

Vertice in Comune tra sindaco, WWF e associazioni animaliste. Sul tavolo controlli sui cani padronali, sterilizzazioni e microchip per fermare il proliferare delle cucciolate.

Gela. Un fenomeno sempre più diffuso, che richiede interventi concreti e una strategia condivisa. Il randagismo torna al centro dell’attenzione dell’amministrazione locale. Ieri si è svolto un incontro in Comune tra il sindaco, i rappresentanti del WWF e le associazioni animaliste, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci per contrastare l’emergenza.

Tra le principali criticità segnalate, la presenza di numerosi cani sul territorio e soprattutto il continuo proliferare di cucciolate, spesso abbandonate per strada. Una situazione che alimenta il fenomeno del randagismo e rende sempre più difficile gestire le emergenze.

L’attenzione si concentra anche sulla responsabilità dei proprietari. Si punta infatti a intensificare i controlli sui cani padronali, verificando il rispetto degli obblighi di legge, a partire dalla registrazione e dall’applicazione del microchip, per contrastare abbandoni e riproduzioni incontrollate.

Tra le ipotesi sul tavolo, anche la possibilità di attivare convenzioni con medici veterinari per incrementare il numero delle sterilizzazioni e favorire la microchippatura degli animali.

Un percorso che punta a coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini. Perché contrastare il randagismo non significa soltanto intervenire quando i cani finiscono in strada, ma soprattutto prevenire il fenomeno, promuovendo una maggiore cultura della responsabilità e del rispetto degli animali.