I Ritardi Raddoppio consortile, tutto fermo in Regione: fallita procedura per trovare direttore lavori

I lavori di raddoppio sono in carico alla Regione e i ritardi si stanno accumulando sempre di più

Gela. Un'opera che dovrebbe essere il punto finale nel processo di efficientamento del sistema di depurazione locale, ferma da anni e la Regione, ancora oggi, dopo mesi, non riesce a individuare un direttore dei lavori per riprendere le attività finalizzate al raddoppio del depuratore consortile, nell'area di pertinenza Eni. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti aveva assunto l'impegno di formalizzare l'incarico di direttore lavori a gennaio scorso. Da allora, nessun passo in avanti. Pare che anche l'avviso interno, per l'affidamento dell'incarico a una risorsa alle dipendenze della Regione, non abbia sortito effetti. Così, la ricerca sarà concentrata su un professionista esterno, sempre che si riesca a individuare. Oggi, per l'ennesima volta, una verifica l'ha condotta l'assessore Giuseppe Fava, che si interfaccia con il dipartimento regionale, da almeno un anno. Passi in avanti, a Palermo, non ce ne sono. I lavori di raddoppio sono in carico alla Regione e i ritardi si stanno accumulando sempre di più. Erano stati stanziati i fondi per coprire i costi maggiorati dell'opera ma senza un direttore lavori tutto rimane bloccato. “E' assurdo – sottolinea Fava – l'ho riferito anche ai responsabili del dipartimento regionale. Non si può lasciare incompiuta un'opera fondamentale come questa”. È proprio l'anello del sistema consortile che manca in una catena della depurazione che ormai annovera pure la rete fognaria di Manfria, con cantieri in corso, e il collettore per il collegamento con il sito di depurazione di Macchitella. Senza il raddoppio del sistema consortile, rimane alto il rischio ambientale, con i possibili sversamenti destinati a mare, in condizione di sovraccarico.