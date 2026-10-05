Querela Asp, comitato "Fibromialgici uniti": "Gela ha dimostrato di essere unita, non deve aver paura"

Anche il comitato "Fibromialgici uniti" contesta la scelta del management Asp, attraverso il referente Carolina Macrì

Gela. Non si spegne la lunga scia di reazioni al provvedimento di Asp che dà mandato legale per una querela a tutela della dignità istitutionale dell'Azienda sanitaria, per "dichiarazioni" rese pubbliche nel corso di una vertenza sanità che in città va avanti da mesi. Anche il comitato "Fibromialgici uniti" contesta la scelta del management, attraverso il referente Carolina Macrì. "Non sempre ci vedete. Perché la fibromialgia è così: ti toglie le forze per uscire di casa, per stare in piedi, per urlare. Ma sabato abbiamo trovato la forza. Perché quando ti negano anche il diritto di farti curare, il dolore diventa rabbia. Noi del comitato "Fibromialgici uniti" conosciamo bene cosa significa sentirsi dire che non è niente", che è ansia, che non ci sono fondi. Conosciamo cosa significa fare 200 km per una visita reumatologica. Conosciamo cosa significa non avere un codice di esenzione riconosciuto ovunque, un Pdta, un centro di riferimento. Conosciamo cosa significa che l'Asp ti dimentichi. Leggiamo che invece di darci risposte, il direttore generale penserebbe a querelare chi ha manifestato pacificamente. Direttore, quereli pure noi. Quereli noi che ogni mattina ci alziamo con un dolore che non si vede ma che spacca le ossa. Quereli noi che non chiediamo privilegi, ma un ambulatorio. Un medico che ci ascolti. Un diritto. Noi non abbiamo paura delle querele. Abbiamo paura di una sanità che ci lascia sole. Sabato, Gela ha dimostrato di essere un popolo unito. Malati oncologici, malati cronici, fibromialgiche, mamme, anziani, giovani. Tutti insieme. Non è una piazza contro qualcuno. È una piazza per la salute. Noi del comitato "Fibromialgici uniti" ci saremo sempre. Fino a quando l'ultimo cittadino di Gela non avrà ciò che la Costituzione gli garantisce: il diritto alla salute. Perché la nostra malattia è invisibile. Ma noi no. Non più. Con dignità. Con schiena dritta. Con il dolore che trasformiamo in lotta"