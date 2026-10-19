Protesta caro vita, in aula Castellana chiede di interrompere seduta: alleati dicono no

Una proposta che ha spiazzato non tanto il centrodestra ma gli alleati

Gela. La vertenza in atto contro il caro vita e il caro carburante, portata avanti da agricoltori e autotrasportatori, questa sera, in consiglio comunale, nel corso della seduta di question time, ha creato qualche problema di strategia alla maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Domani, il civico consesso, in seduta monotematica, si riunirà al presidio allestito da agricoltori e autotrasportatori all'ingresso della città, a supporto della mobilitazione. In aula, questa sera, il capogruppo M5s Francesco Castellana, in apertura dei lavori, ha chiesto a tutta l'aula di non svolgere le attività, con la trattazione delle mozioni, in solidarietà verso chi sta portando avanti le proteste contro il caro vita. Una proposta che ha spiazzato non tanto il centrodestra ma gli alleati. Una pausa di cinque minuti per un confronto non ha permesso di raggiungere una posizione unanime. Il centrodestra d'opposizione, al momento del voto sulla proposta, ha espresso il no. In casa maggioranza, i civici hanno sostenuto il voto sfavorevole alla proposta di Castellana, soprattutto per ragioni di opportunità pratica. No anche da "Controcorrente", Italia Viva e da una parte del Pd (il capogruppo Gaetano Orlando e il consigliere Lorena Alabiso hanno però lasciato l'aula senza votare). Alla fine, la proposta non è stata approvata. I pentastellati Castellana e Massimiliano Giorrannello hanno lasciato i lavori, in appoggio alla protesta.