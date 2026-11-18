Il dibattito "Pronto a convocare tavolo territoriale del campo largo", Di Stefano: "Basta ragionamenti che indeboliscono"

"Se due anni fa, in città, non ci fosse stata l'attuale coalizione di governo locale, che rappresenta un vero campo largo, il centrodestra avrebbe vinto le amministrative", sottolinea Di Stefano

Gela. “Il tavolo territoriale del campo largo? Sono pronto a convocarlo io stesso. Non c'è tempo da perdere. Bisogna individuare il candidato presidente per le prossime regionali”. Il sindaco Terenziano Di Stefano non sembra ritenersi messo in discussione nel contesto più vasto della coalizione alternativa al centrodestra che dovrà preparare la sfida delle regionali del prossimo anno. Il gruppo civico che si rifà a lui e alla sua esperienza di governo cittadino, è a pieno titolo nel tavolo regionale dell'alternativa. “Non capisco, invece, ragionamenti che tendono solo a indebolire il centrosinistra – sottolinea – che senso ha richiamare la mia coalizione di governo locale se l'obiettivo è invece costruire un'alleanza regionale che possa dare una svolta vera?”. Il rimando alle posizioni del dirigente regionale di “Controcorrente” Miguel Donegani, delle quali abbiamo riferito ieri, è piuttosto evidente. E' stato Donegani a lanciare l'esigenza di un'assemblea del campo largo sul territorio, aprendo a Di Stefano “ma senza il centrodestra che sta nella sua giunta”, ha detto. “Non penso sia Donegani a decidere chi sta al tavolo del campo largo e chi invece non può farne parte – continua Di Stefano – vorrei ricordare che se due anni fa, in città, non ci fosse stata l'attuale coalizione di governo locale, che rappresenta un vero campo largo, il centrodestra avrebbe vinto le amministrative”. Secondo il sindaco, che in questi mesi contatti e interlocuzioni su più fronti ne ha avuti parecchi, “il risultato delle regionali potrà poi avere, a cascata, effetti anche a livello locale”. Tra il sindaco e l'ex parlamentare Ars, attuale dirigente regionale del gruppo politico di Ismaele La Vardera, le vedute non sono mai state veramente comuni. Le scadenze elettorali del prossimo anno, salvo mutamenti drastici, potrebbero metterli sullo stesso fronte, quello alternativo al centrodestra dell'attuale presidente della Regione Renato Schifani, la cui ricandidatura non è per nulla scontata.