Premio “Laudato si’ mi Signore” a Emanuele Giammusso: riconoscimento alla comicità intelligente

il Premio Nazionale è andato al comico gelese per il suo contributo al teatro siciliano.

Gela. Prestigioso riconoscimento per Emanuele Giammusso, comico gelese. La cerimonia si è svolta presso la Casa Francescana S. Antonio di Padova – Oratorio pubblico di Manfria, con il patrocinio del Comune di Gela – Assessorato alla Cultura. Giammusso è stato premiato come interprete di una comicità “trascinante, ma sempre composta e intelligente”, perfettamente inserita nella tradizione del teatro siciliano e dei suoi più grandi esponenti.



A consegnare il riconoscimento è stato il direttore artistico Gianni Virgadaula, promotore dell’iniziativa incentrata sulla spiritualità, la cultura religiosa e il valore delle arti nella promozione del dialogo e della bellezza.