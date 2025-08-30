Quotidiano di Gela

Premio “Laudato si’ mi Signore” a Emanuele Giammusso: riconoscimento alla comicità intelligente

il Premio Nazionale è andato al comico gelese per il suo contributo al teatro siciliano.

A cura di Maria Chiara Sciascia
30 agosto 2025 15:00
Premio “Laudato si’ mi Signore” a Emanuele Giammusso: riconoscimento alla comicità intelligente -
Attualità
Condividi

Gela. Prestigioso riconoscimento per Emanuele Giammusso, comico gelese. La cerimonia si è svolta presso la Casa Francescana S. Antonio di Padova – Oratorio pubblico di Manfria, con il patrocinio del Comune di Gela – Assessorato alla Cultura. Giammusso è stato premiato come interprete di una comicità “trascinante, ma sempre composta e intelligente”, perfettamente inserita nella tradizione del teatro siciliano e dei suoi più grandi esponenti.

A consegnare il riconoscimento è stato il direttore artistico Gianni Virgadaula, promotore dell’iniziativa incentrata sulla spiritualità, la cultura religiosa e il valore delle arti nella promozione del dialogo e della bellezza.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela