Porto, ok provveditorato all'eterno dragaggio: Scuvera, "ora dovrà pronunciarsi il ministero"

Dovrà pronunciarsi anche il ministero sugli aspetti ambientali, rientrando l'area portuale nel Sito di interesse nazionale

Gela. Ieri, abbiamo riportato del via libera, con parere favorevole, all'eterno progetto del dragaggio del porto rifugio. Il provveditorato delle opere pubbliche ha vagliato favorevolmente il progetto presentato dall'Autorità della Sicilia occidentale. Non è chiaramente l'unico step. Dovrà infatti pronunciarsi anche il ministero sugli aspetti ambientali, rientrando l'area portuale nel Sito di interesse nazionale. “Le attività non si sono fermate. L’iter sta andando avanti, con tutte le complessità legate a un’area Sin, che richiede procedure e autorizzazioni specifiche. Da quando abbiamo rinnovato il protocollo con l’Autorità portuale – dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera - ho seguito questo progetto, sollecitando e accompagnando i diversi passaggi necessari per portarlo avanti. C’è ancora da lavorare e continuerò a farlo. Dobbiamo crederci e non mollare. Il porto rifugio è una risorsa per Gela e per tutta la comunità”.