Ponte Corleone, lavori proseguiti nella notte per l’ultimo varo
PALERMO (ITALPRESS) – Sono proseguite anche nella notte le lavorazioni per preparare il varo dell’ultimo concio dell’impalcato di valle del Ponte Corleone, in direzione Trapani, previsto per lunedì mattina, 30 novembre. Dopo la posa del macroconcio C1-C4,
PALERMO (ITALPRESS) – Sono proseguite anche nella notte le lavorazioni per preparare il varo dell’ultimo concio dell’impalcato di valle del Ponte Corleone, in direzione Trapani, previsto per lunedì mattina, 30 novembre.
Dopo la posa del macroconcio C1-C4, l’impresa ha avviato la tesatura dei tiranti, necessaria per consentire lo sgancio della gru e procedere all’imbragatura dell’ultimo elemento strutturale.
Anas sta monitorando le attività di cantiere con l’obiettivo di accelerare le lavorazioni e mitigare i disagi alla circolazione, garantendo lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.
Le attività preparatorie consentiranno di rendere più rapide le operazioni di sollevamento e posa di lunedì mattina, che si svolgeranno compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
-Foto screenshot video Anas-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
Verificato il: 28 novembre 2026