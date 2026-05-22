Poggio Arena, provvedimento del sindaco: "Aprire temporaneamente il passaggio a mare"

Il passaggio, in base all'ordinanza emessa dal primo cittadino, va definito "alle identiche condizioni del passato"

Gela. L'accesso al mare a Poggio Arena va garantito temporaneamente ai residenti "da via delle Acacie", almeno fino alla definizione del giudizio di merito da parte del Tar Palermo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo sopralluoghi sul posto e confronti con residenti e con i privati che stanno realizzando un progetto in quell'area, ha emesso un'ordinanza, sulla base di una prima decisione del Tar, che ha a sua volta disposto accertamenti tecnici e dovrà poi pronunciarsi nel merito del ricorso proposto dai residenti. Chi vive nella zona contesta, pure con un presidio permanente, l'accesso chiuso dal privato. Il passaggio, in base all'ordinanza emessa dal primo cittadino, va definito "alle identiche condizioni del passato". La vicenda è molto complessa e tocca un'area lungo la quale sussistono vincoli naturalistici e di tutela. Il provvedimento firmato dal sindaco è stato notificato al legale che rappresenta il privato.