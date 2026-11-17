Pinchas Steinberg torna sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

I concerti si svolgeranno eccezionalmente giovedì 19 novembre alle ore 20.30 e venerdì 20 novembre alle ore 17.30

PALERMO (ITALPRESS) – Il ritorno di Pinchas Steinberg sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e la presenza del violinista palermitano Andrea Obiso, oggi primo violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, caratterizzano il prossimo appuntamento della 67esima Stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, “CONNESSIONI. La musica incontra le idee, le persone, le storie”. I concerti si svolgeranno eccezionalmente giovedì 19 novembre alle ore 20.30 e venerdì 20 novembre alle ore 17.30, anziché nei consueti giorni di venerdì e sabato, al Politeama Garibaldi di Palermo.

Il programma propone tre autori e altrettanti linguaggi musicali, tra Otto e Novecento. In apertura Attesa di Eliodoro Sollima, compositore, pianista e didatta siciliano del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita; seguirà il Concerto n. 2 in sol minore per violino e orchestra op. 63 di Sergej Prokof’ev, affidato ad Andrea Obiso. Nella seconda parte, tre poemi sinfonici di Bedrich Smetana tratti dal ciclo Má vlast (“La mia patria”): Vyšehrad, Vltava e Blaník, pagine che traducono in musica la storia, i paesaggi e le leggende della Boemia.

Il concerto segna anche il ritorno di due artisti che hanno un rapporto significativo con la Sinfonica Siciliana. Steinberg ha diretto l’Orchestra nell’ottobre 2025, inaugurando la 66ª Stagione con i Carmina Burana di Carl Orff, mentre Andrea Obiso ha iniziato proprio con la formazione palermitana la propria attività solistica, debuttando in concerto a soli dodici anni. Un legame che oggi si rinnova dopo un percorso artistico che lo ha portato a collaborare con alcune delle principali orchestre internazionali. Particolare significato assume l’apertura del programma con una pagina di Eliodoro Sollima (Marsala, 1926 – Palermo, 2000), nel centenario della nascita. Figura centrale della vita musicale siciliana del secondo Novecento, Sollima ha svolto un’intensa attività di compositore, pianista e docente, contribuendo alla formazione di generazioni di musicisti e alla diffusione della cultura musicale nell’Isola. La sua produzione comprende oltre trecento lavori, dal repertorio sinfonico alla musica da camera, dalle composizioni sacre alla musica per il teatro e per il balletto. Le sue opere sono state pubblicate da importanti editori italiani e stranieri ed eseguite da direttori quali Gabriele Ferro, Piero Bellugi, Nino Sanzogno e Franco Caracciolo. Formatosi al Conservatorio di Palermo, dove studiò pianoforte con Maria Giacchino Cusenza e composizione con Pietro Ferro, Sollima si perfezionò successivamente con Guido Agosti e Arturo Benedetti Michelangeli.

Parallelamente all’attività concertistica, Sollima insegnò composizione per quarant’anni al Conservatorio di Palermo, del quale fu anche direttore per circa un decennio. Tra i suoi allievi figurano numerosi musicisti che hanno successivamente assunto un ruolo importante nella vita musicale italiana, tra cui Marco Betta, Francesco La Licata e Giovanni Sollima. La pagina scelta per ricordarlo, Attesa, composta nel 1997 per archi, pianoforte, due corni e percussioni, testimonia un aspetto particolarmente significativo della sua produzione: l’attenzione ai temi civili e la condanna della violenza. Il brano è dedicato alla memoria di Joseph O’Dell, cittadino statunitense condannato a morte e giustiziato sulla sedia elettrica in Virginia nel 1997, dopo una lunga vicenda giudiziaria che aveva suscitato proteste e mobilitazioni internazionali. Il caso ebbe una particolare risonanza anche a Palermo, dove l’allora sindaco aveva offerto a O’Dell la cittadinanza onoraria. Sollima concepì la composizione come una riflessione sulle ultime ore di vita del condannato. La musica traduce questa condizione attraverso una scrittura tesa, nella quale il tempo sembra sospeso e il brano si interrompe improvvisamente su una misura incompleta, evocando l’arresto del battito cardiaco. Un finale che affida al silenzio il significato più profondo dell’opera. Oggi Joseph O’Dell ed Eliodoro Sollima riposano entrambi nel cimitero palermitano di Santa Maria di Gesù, a pochi metri di distanza. Attesa è incluso nell’album ‘Sollima: Orchestral Works (1945-1997)’, pubblicato recentemente dall’etichetta disco-grafica Brilliant Classics, con Giovanni Sollima violoncellista e direttore, il pianista Roberto Plano e la stessa Orchestra Sinfonica Siciliana; il cd è candidato ai premi ICMA 2027.

A seguire, Andrea Obiso sarà protagonista del Concerto n. 2 in sol minore per violino e orchestra op. 63 di Sergej Prokof’ev, composto nel 1935, in un momento di particolare importanza nella vita del compositore russo, che si preparava a stabilirsi definitivamente in Unione Sovietica dopo lunghi anni trascorsi tra Europa e Stati Uniti. La partitura nacque su richiesta di alcuni ammiratori del violinista francese Robert Soëtens, al quale Prokof’ev concesse l’esclusiva dell’esecuzione per un anno. La prima assoluta ebbe luogo il 1° dicembre 1935 a Madrid, con Soëtens solista e l’Orquesta Sinfónica diretta da Enrique Fernández Arbós. Accolto immediatamente con favore, il Concerto entrò stabilmente nel repertorio violinistico del Novecento grazie alla capacità di coniugare un linguaggio personale e moderno con una scrittura di grande efficacia espressiva. Interprete del Concerto sarà Andrea Obiso, nato a Palermo nel 1994, che ha iniziato lo studio del violino e del pianoforte a sei anni e si è imposto precocemente all’attenzione del pubblico. Dopo il debutto a dodici anni con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, si è diplomato appena quattordicenne al Conservatorio di Palermo con menzione d’onore. Ha proseguito gli studi con Boris Belkin all’Accademia Chigiana di Siena e al Conservatorio di Maastricht, perfezionandosi successivamente al Curtis Institute of Music di Philadelphia con Aaron Rosand e Midori Goto. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, si è distinto all’ARD International Violin Competition di Monaco nel 2017 e ha conquistato il primo premio e il premio del pubblico al Prix Ravel. Nel 2020 ha vinto il concorso per il ruolo di violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, incarico che ricopre attualmente. La sua attività solistica lo ha portato a esibirsi con orchestre quali la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Shanghai Symphony Orchestra, i Moscow Virtuosi e il Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, con il quale ha debuttato alla Philharmonie di Berlino. Suona un violino Giuseppe Guarneri del Gesù del 1741, affidatogli da NPO Yellow Angel.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a Bedrich Smetana e a tre dei sei poemi sinfonici che compongono Má vlast (“La mia patria”), ciclo realizzato tra il 1874 e il 1879 e considerato una delle espressioni più significative del nazionalismo musicale ceco. Attraverso luoghi, paesaggi, personaggi leggendari ed episodi della storia boema, Smetana costruisce un grande affresco orchestrale nel quale l’identità nazionale prende forma attraverso il linguaggio della musica. Il primo brano, Vyšehrad (“Castello alto”), composto nel 1874 ed eseguito per la prima volta a Praga il 14 marzo 1875, evoca l’antica fortezza che domina la città dalla sommità di una roccia e che rappresenta uno dei luoghi simbolici della storia boema. Segue Vltava (“La Moldava”), certamente la pagina più celebre di Má vlast e una delle composizioni più conosciute di Smetana. Composta in appena tre settimane nel 1874, descrive musicalmente il corso del fiume Moldava, dalle due sorgenti fino al suo passaggio attraverso la campagna e la città di Praga. Il programma si conclude con Blaník, ultimo poema del ciclo, completato nel 1879 ed eseguito per la prima volta nel 1880. Il titolo fa riferimento alla montagna sacra della tradizione boema, dove, secondo un’antica leggenda, un esercito di guerrieri riposa in attesa di risvegliarsi per difendere la patria nel momento del massimo pericolo.

A guidare l’Orchestra Sinfonica Siciliana in questo programma sarà Pinchas Steinberg, direttore israeliano dalla lunga carriera internazionale. Dopo gli studi di violino negli Stati Uniti con Joseph Gingold e Jascha Heifetz e quelli di composizione con Boris Blacher a Berlino, Steinberg ha debuttato sul podio nel 1974 con la RIAS Symphony Orchestra di Berlino, avviando una carriera che lo ha portato a collaborare con alcune delle maggiori formazioni sinfoniche del mondo, tra cui Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Gewandhausorchester di Lipsia, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Boston Symphony Orchestra. È stato direttore ospite permanente dell’Opera di Stato di Vienna, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e della Filarmonica di Budapest, nonché direttore musicale dell’Orchestre de la Suisse Romande. Ha diretto nei principali teatri internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Royal Opera House di Londra e Opéra Bastille di Parigi, e ha partecipato ai festival di Salisburgo e Verona. La sua discografia comprende opere di Mozart, Wagner, Richard Strauss e Massenet e ha ottenuto riconoscimenti quali il Diapason d’Or e il Grand Prix du Disque. Tra gli impegni più recenti figurano Nabucco all’Arena di Verona, Aida a Pechino e i Carmina Burana con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, con la quale torna a collaborare per questo nuovo appuntamento della 67esima Stagione.

– Foto ufficio stampa Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).