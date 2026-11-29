Papa “Si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi di guerra”
ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i lu...
ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi di guerra e le popolazioni stremate possano ricevere gli aiuti necessari". Lo ha detto Papa Leone al termine dell'Angelus, nella prima domenica di Avvento.
- Foto Ipa Agency -
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Fonte:
- https://www.italpress.com/papa-si-compiano-passi-concreti-di-pacificazione-in-tutti-i-luoghi-di-guerra/
Verificato il: 29 novembre 2026