Papa “Si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi di guerra”

ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i lu...

ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi di guerra e le popolazioni stremate possano ricevere gli aiuti necessari". Lo ha detto Papa Leone al termine dell'Angelus, nella prima domenica di Avvento.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).