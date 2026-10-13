Papa Leone XIV operato al Gemelli, “Intervento concluso positivamente”

ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV si è sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma all'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, come aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'intervento si è conc...

A cura di Redazione 13 ottobre 2026 22:00

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ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV si è sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma all'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, come aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'intervento si è concluso "positivamente, nei tempi e nei modi previsti", secondo quanto fa sapere la Sala Stampa Vaticana, spiegando che "il Santo Padre è rientrato in stanza". L'operazione è stata effettuata con la tecnica mini-invasiva della videotoracoscopia. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).