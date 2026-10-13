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Papa Leone XIV operato al Gemelli, “Intervento concluso positivamente”

ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV si è sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma all'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, come aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'intervento si è conc...

A cura di Redazione Redazione
13 ottobre 2026 22:00
Papa Leone XIV operato al Gemelli, “Intervento concluso positivamente” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV si è sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma all'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, come aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'intervento si è concluso "positivamente, nei tempi e nei modi previsti", secondo quanto fa sapere la Sala Stampa Vaticana, spiegando che "il Santo Padre è rientrato in stanza".

L'operazione è stata effettuata con la tecnica mini-invasiva della videotoracoscopia.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 13 ottobre 2026

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