Palermo, Inzaghi “Legato al Benevento, abbiamo gli uomini contati in una gara insidiosa”

Alla vigilia della sfida del Barbera, Filippo Inzaghi - tecnico del Palermo - presenta così il confronto con la sua ex squadra

PALERMO (ITALPRESS) – Il Benevento nel cuore, ma per 90 minuti non ci sarà spazio per i sentimenti. Alla vigilia della sfida del Barbera, Filippo Inzaghi – tecnico del Palermo – presenta così il confronto con la sua ex squadra, ricordando i due anni vissuti in Campania e i risultati raggiunti: “Non ci siamo resi conto subito di quello che avevamo fatto, con il tempo abbiamo capito che era qualcosa di speciale. Con Vigorito ci sentiamo spesso e l’anno scorso ho tifato per loro. Giocano bene, sono simili all’Ascoli per caratteristiche e sarà una partita molto insidiosa. Domani saremo avversari, poi torneremo a tifare l’uno per l’altro”. L’allenatore rosanero dovrà fare i conti con un organico ancora ridotto: “Non abbiamo recuperato nessuno, siamo contati. Mazzitelli sarà della partita, abbiamo dieci giocatori e cinque cambi”. Magnani e Gomes partiranno dal primo minuto, mentre Strefezza, ancora affaticato, potrebbe trovare spazio per 15-20 minuti. Buone notizie, invece, per Palumbo, che ha superato il problema fisico ma non sarà ancora disponibile: “Alla prossima ci sarà”.

Spazio anche ai giovani, con Bertolino che potrebbe rappresentare una soluzione dalla Primavera: “Ha caratteristiche che possono aiutarci, ma non mettiamogli pressione”. Su Johnsen, protagonista di un avvio di stagione importante, Inzaghi non risparmia gli elogi: “Doveva fare almeno dieci gol – ride il tecnico –. Sta facendo la differenza, ma deve convincersi che quello che sta facendo rientra nella normalità. Dovrebbe giocare in Serie A”. Infine, il ricordo della stagione dei record a Benevento: “Ne abbiamo stabiliti sette-otto, penso imbattibili. Sarebbe un sogno ripetere quei traguardi, ma adesso conta raggiungere il nostro obiettivo”.

– foto di repertorio Palermo FC –

(ITALPRESS).