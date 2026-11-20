Palermo, Inzaghi alla vigilia del Catanzaro: “I playoff sono il passato, non guardiamo la classifica”

Filippo Inzaghi non si fida dei giallorossi e lo ribadisce in modo netto nella conferenza stampa della vigilia, tenutasi al centro sportivo di Torretta

PALERMO (ITALPRESS) – I play-off della scorsa stagione rappresentano il passato, ma il presente dice che dell’attuale ultimo posto del Catanzaro c’è da fidarsi poco: Filippo Inzaghi non si fida dei giallorossi e lo ribadisce in modo netto nella conferenza stampa della vigilia, tenutasi al centro sportivo di Torretta. “L’anno scorso era stato un campionato a sé, ora non dobbiamo guardare la classifica perché i capisaldi del Catanzaro sono rimasti gli stessi – sottolinea il tecnico rosanero -. Avrebbero meritato la Serie A allora, l’ultimo posto attuale in classifica non è veritiero: loro si riprenderanno, ma noi dobbiamo fare una grande partita. Come ha giustamente detto il loro presidente, dopo i fatti della scorsa stagione dobbiamo tornare a parlare di calcio giocato, che vinca il migliore”. Pessime notizie dall’infermeria: per i rientri ci vorrà ancora un po’ di pazienza. “Strefezza è recuperato e si allena bene da una settimana, ma ci vuole ancora molta cautela – spiega Inzaghi -. A Catanzaro non ci sarà, vediamo per il Sudtirol. Palumbo e Barba non ci saranno nemmeno, ma anche con i soliti siamo forti e cercheremo di fare una bella partita: Barba, visto che non migliorava, ha fatto un controllo ed è risultato che non è ancora guarito; mi auguro di recuperarlo entro una o due settimane”.

Al Ceravolo, aggiunge, “andranno in campo quelli che stanno meglio, ma ci sono doppioni in cui potrò gestire queste tre partite: Gabrielloni sicuramente ne giocherà una, Pohjanpalo ha bisogno di respirare per un tempo”. Il tecnico si sofferma infine sugli aspetti sui quali, a suo giudizio, il Palermo può ulteriormente migliorare: “Abbiamo messo in conto che giocando un determinato calcio potevamo fare qualche porta inviolata in meno, ma dobbiamo comunque difendere meglio. Stiamo dimostrando piano piano che in trasferta siamo migliorati, ma ogni partita è un nuovo esame: la squadra dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti per uscire con un risultato positivo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).