INNOVAZIONE Pagamenti digitali in Sicilia, oltre 22 miliardi al POS: Caltanissetta tra le province in crescita

Le statistiche della Banca d’Italia fotografano il peso dei pagamenti con carta nell’Isola. Nel campione SumUp, la provincia nissena registra un aumento delle transazioni superiore alla media nazionale.

Dalla spesa al supermercato al conto del bar, i pagamenti elettronici occupano uno spazio sempre più rilevante nei consumi siciliani. Nel 2025, gli acquisti con carta ai POS dell’Isola hanno raggiunto un valore di 22,52 miliardi di euro, distribuiti su oltre 608 milioni di operazioni. I dati territoriali della Banca d’Italia, pubblicati a maggio 2026, permettono di osservare quanto questi strumenti siano presenti nelle spese di tutti i giorni.

A questo quadro si affianca un segnale che riguarda da vicino il territorio di Gela. Nell’Osservatorio Europa Cashless di SumUp, la provincia di Caltanissetta registra nel 2025 una crescita del 35,5% delle transazioni medie per esercente attivo, rispetto all’anno precedente. Un incremento superiore al 26,7% nazionale rilevato dallo stesso osservatorio: il confronto riguarda le attività clienti del provider e offre un’indicazione della diffusione dei pagamenti senza contanti nel commercio locale.

Supermercati, negozi e bar: dove si concentrano i pagamenti con carta

Per capire il significato dei numeri regionali bisogna partire dai luoghi degli acquisti. In Sicilia, la grande distribuzione raccoglie il 30% delle operazioni con carta al POS, seguita dai negozi al dettaglio, con il 18,8%, e da ristoranti, fast food e bar, con il 15,2%. Insieme, queste attività concentrano quasi due pagamenti su tre: il dato colloca gli strumenti elettronici soprattutto negli acquisti ricorrenti, dalla spesa alimentare alla ristorazione. Tutto questo, ovviamente, senza considerare gli acquisti che facciamo ormai quotidianamente sugli e-commerce come Amazon, Zalando o verso piattaforme di intrattenimento digitale come Vincitu.

A sostenere questo volume di operazioni c’è una rete di 238.408 POS attivi a fine 2025. Le rilevazioni descrivono i pagamenti effettuati sul territorio siciliano, includendo quindi anche quelli dei non residenti. Non misurano la quota di acquisti sottratta al contante, ma mostrano il peso raggiunto dalle carte nei punti vendita dell’Isola: è su questa base che si inseriscono i segnali di crescita osservati nelle singole province.

Caltanissetta cresce più della media nazionale: i dati

Nel 2025, Caltanissetta si colloca all’undicesimo posto in Italia per crescita delle transazioni medie senza contanti per esercente attivo, secondo l’Osservatorio Europa Cashless di SumUp. L’aumento del 35,5% rispetto al 2024 supera di 8,8 punti percentuali quello nazionale. Tra le attività osservate, dunque, i pagamenti elettronici diventano più frequenti: la variazione riguarda il numero delle operazioni, non il loro valore economico.

Il risultato nisseno si inserisce in una dinamica che coinvolge diverse aree dell’Isola. Ragusa guida la classifica nazionale con un incremento del 67%, mentre Agrigento raggiunge il 37,9%; crescono anche Trapani, del 33,4%, e Palermo, del 31,8%. La rilevazione riguarda gli esercenti clienti di SumUp e non l’intero commercio siciliano, ma restituisce un segnale condiviso tra più province: nelle attività del campione aumenta la frequenza con cui gli acquisti vengono conclusi senza contanti.

In Italia pagamenti senza contanti quasi raddoppiati dal 2022

La crescita osservata in Sicilia si inserisce in una trasformazione nazionale. Secondo il rapporto della Banca d’Italia pubblicato il 27 ottobre 2026, le operazioni effettuate con strumenti alternativi al contante sono quasi raddoppiate tra il 2022 e il secondo trimestre del 2026, soprattutto grazie all’utilizzo delle carte. Nel secondo trimestre dell’anno, le carte di debito rappresentano il 71,9% delle operazioni con carta al POS, seguite dalle prepagate con il 17,1% e dalle carte di credito con l’11%.

La diffusione dei pagamenti elettronici presenta però differenze territoriali ancora marcate. Nel Regional Cashless Index 2026 di TEHA Group, che combina utilizzo degli strumenti digitali e condizioni che ne favoriscono l’adozione, la Lombardia guida la classifica con 7,69 punti su 10, davanti al Trentino-Alto Adige con 7,51. La Sicilia è diciassettesima con 4,48 punti, dietro alla Puglia, a 4,88, e davanti alla Campania, a 4,23; chiude la Calabria con 3,24. Il confronto aggiunge una chiave di lettura ai risultati provinciali: la crescita delle transazioni può convivere con un ritardo nella diffusione complessiva dei pagamenti digitali.



