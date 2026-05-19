Quotidiano di Gela

"Opposizione vuole una città morta", maggioranza alza il tono su compensazioni

La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano alza il volume della dialettica consiliare

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
19 maggio 2026 20:11
"Opposizione vuole una città morta", maggioranza alza il tono su compensazioni -
Gela
Politica
Condividi

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano alza il volume della dialettica consiliare. Su compensazioni ed eventi, il pentastellato Vincenzo Tomasi ha fatto subito l'affondo. "Il senso di questo montematico è ben chiaro - è intervenuto - questa opposizione vuole una città morta e chiusa. Il coraggio di questa amministrazione comunale, invece, sta proprio nella volontà di cambiare rotta. Eventi, valorizzazione del territorio, manifestazioni culturali, rilanciano Gela e la sua immagine. Vorrei capire invece perché il centrodestra e l'opposizione mettono il bavaglio quando si tratta di temi determinanti, dal porto ai musei senza personale". L'autonomista Lucia Lupo ha insistito sul cambio di passo e di visione dettato dall'amministrazione comunale. La dem Maria Grazia Fasciana ha ribadito che la decisione di destinare una parte delle compensazioni agli eventi "è assolutamente legittima". "L'opposizione dovrebbe impegnarsi su altro", ha aggiunto. "Già dallo scorso anno - ha precisato - con gli eventi si è vista una città diversa".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela