"Opposizione vuole una città morta", maggioranza alza il tono su compensazioni

La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano alza il volume della dialettica consiliare

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano alza il volume della dialettica consiliare. Su compensazioni ed eventi, il pentastellato Vincenzo Tomasi ha fatto subito l'affondo. "Il senso di questo montematico è ben chiaro - è intervenuto - questa opposizione vuole una città morta e chiusa. Il coraggio di questa amministrazione comunale, invece, sta proprio nella volontà di cambiare rotta. Eventi, valorizzazione del territorio, manifestazioni culturali, rilanciano Gela e la sua immagine. Vorrei capire invece perché il centrodestra e l'opposizione mettono il bavaglio quando si tratta di temi determinanti, dal porto ai musei senza personale". L'autonomista Lucia Lupo ha insistito sul cambio di passo e di visione dettato dall'amministrazione comunale. La dem Maria Grazia Fasciana ha ribadito che la decisione di destinare una parte delle compensazioni agli eventi "è assolutamente legittima". "L'opposizione dovrebbe impegnarsi su altro", ha aggiunto. "Già dallo scorso anno - ha precisato - con gli eventi si è vista una città diversa".