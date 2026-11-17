L'esito Operai rifiuti, Di Stefano: "Lavoratori non potevano pagare scelte manageriali sbagliate del passato"

Il monito di Di Stefano è piuttosto chiaro e si concentra su ciò che è accaduto nel recente passato di Impianti Srr, almeno fino a quando l'indagine sul ciclo a Timpazzo non ha azzerato l'ex management

Gela. All'indomani dell'esito favorevole della vertenza dei ventitré operai del servizio rifiuti, che dopo settimane di mobilitazione potranno ritornare a lavoro, da dicembre, è il sindaco gelese Terenziano Di Stefano a tirare le somme. Ieri, fino a tarda sera, il presidente della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti, Gianfilippo Bancheri, lo stesso Di Stefano e gli altri sindaci, oltre al manager di Impianti Srr Grazia Cosentino e alla struttura commissariale della società, hanno cercato di individuare soluzioni praticabili per il rientro dei ventitré operai, nonostante i conti in difficoltà di Impianti Srr, azienda per la quale i lavoratori svolgono servizio. “Ogni scelta compiuta ieri sera durante la lunghissima assemblea dei sindaci e nei giorni che l’hanno preceduta, ha avuto per me un unico fine: garantire il livello occupazionale delle ventitré unità alle quali non era stato rinnovato il contratto e di conseguenza, garantire il livello qualitativo del servizio della Impianti Srr che presta la propria attività presso i territori della Srr4. La mia, nella qualità di sindaco del Comune più grande – spiega Di Stefano - è stata una battaglia di buon senso. L’attività condotta sul mantenimento dei posti di lavoro non può essere guardata solo dal punto di vista economico finanziario o su quanto, la stessa, possa essere impattante sui costi della società ma deve guardare, inevitabilmente, anche all’effettivo rendimento del servizio sotto più profili. C’è stato un accurato confronto sulla verifica di tutti i costi sostenuti dalla società Impianti Srr perché si possa pervenire, nel 2027, a un riequilibrio dei costi che, per quanto mi riguarda, non può essere pagato dai lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro per garantire, ognuno per la propria parte, l’efficienza del servizio. Sulla base di questa direttrice morale di buon senso e di equilibrio di visione si è pervenuti alla scelta di far rientrare a lavoro gli operai nell’ottica di una sinergia anche con l’amministratore unico e il commissario giudiziale che ringrazio per il prezioso lavoro che stanno svolgendo a tutela della partecipata e dei sindaci soci”. Il monito di Di Stefano è piuttosto chiaro e si concentra su ciò che è accaduto nel recente passato di Impianti Srr, almeno fino a quando l'indagine sul ciclo a Timpazzo non ha azzerato l'ex management. “È evidente – conclude - che scelte manageriali errate del passato non possono diventare una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori o sull’esistenza della stessa partecipata”.