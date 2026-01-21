Ondata maltempo, "città in zona verde": domani si torna alla normalità, scuole aperte
Viene ufficialmente disposta la chiusura del Coc–Centro Operativo Comunale, attivato nei giorni scorsi per fronteggiare l’emergenza legata alle avverse condizioni meteorologiche. Pertanto, a partire da domani, riprenderanno regolarmente tutte le attività
Gela. Il Comune informa la cittadinanza che, a seguito del bollettino meteo pervenuto nel pomeriggio odierno dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il territorio comunale è stato riclassificato in zona verde, con conseguente cessazione delle condizioni di allerta.
Alla luce di questo aggiornamento, viene ufficialmente disposta la chiusura del Coc – Centro Operativo Comunale, attivato nei giorni scorsi per fronteggiare l’emergenza legata alle avverse condizioni meteorologiche.
Pertanto, a partire da domani, riprenderanno regolarmente tutte le attività sospese in via precauzionale, ed in particolare:
• la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;
• la riapertura dei cimiteri comunali;
• la riapertura della Villa Comunale;
• la ripresa dei mercati rionali.
La ripresa completa delle attività inerenti gli uffici pubblici
L’Amministrazione comunale ringrazia le strutture comunali, le forze di Protezione Civile, le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto, nonché la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati durante la fase di allerta.
Si invita, come sempre, a continuare a seguire i canali istituzionali del Comune di Gela per eventuali ulteriori comunicazioni.