Omicidio di Ferragosto allo Zen di Palermo, arrestato un quarto indagato

I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, gravemente indiziato del reato di concorso in omicidio volontario aggravato.

PALERMO (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto la notte di Ferragosto in via Costante Girardengo nel cuore del quartiere Zen2, a Palermo. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, gravemente indiziato del reato di concorso in omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Palermo. La vicenda trae origine dai drammatici fatti avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, quando un uomo di 44 anni perse la vita in seguito a una violenta aggressione scaturita nei pressi dei garage condominiali.

Secondo la prima e tempestiva ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, dai Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, la vittima era intervenuta a causa della presenza di persone sospette vicino ai box di famiglia. Nell’occasione era stata aggredita verbalmente e fisicamente con l’ausilio di un cacciavite e di un casco. Le prime fasi dell’attività avevano portato al fermo tre indagati (due minorenni di 16 anni e un maggiorenne di 33 anni), provvedimento poi convalidato dal gip. Le successive indagini, condotte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, escussioni testimoniali e specifici accertamenti tecnici sui reperti, hanno consentito agli investigatori di fare piena luce sulla dinamica dell’aggressione e sulle fasi che hanno scandito la lite.

Gli elementi probatori raccolti hanno consentito di delineare le responsabilità di un ulteriore indagato maggiorenne, un uomo di 47 anni, che avrebbe partecipato attivamente al pestaggio della vittima. Nello specifico, le risultanze investigative hanno accertato che l’indagato, sarebbe intervenuto nel corso della colluttazione mentre la vittima era già ferita e frastornata dai colpi iniziali, accanendosi nei confronti di quest’ultimo anche con pugni sferrati al corpo. Il grave quadro indiziario a carico dell’indagato, è stato ampiamente condiviso dal gip che, su richiesta della Procura, ha applicato nei confronti del 47enne la misura della custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale Pagliarelli.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).