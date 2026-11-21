Nuovi alberi intitolati alle vittime innocenti di mafia al Parco Rosario Livatino di Agrigento

Nuove piante e due alberi intitolati a Diego Passafiume e Giuseppe Tragna, vittime innocenti della mafia.

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Nuove piante e due alberi intitolati a Diego Passafiume e Giuseppe Tragna, vittime innocenti della mafia. Si è svolta al Parco Rosario Livatino di Agrigento, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”, in contrada Gasena, la “Festa degli Alberi 2026”, alla quale ha partecipato anche l’Anas.

L’iniziativa, promossa dalla sezione agrigentina “Beato Rosario Livatino” del Co.N.Al.Pa., il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio, ha coinvolto cittadini, scolaresche e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della mattinata sono stati messi a dimora bagolari, carrubi e lecci, con un momento dedicato alla memoria delle due vittime.

“Oggi non abbiamo piantato soltanto alberi, ma abbiamo affidato alla terra semi di memoria, speranza e futuro”, ha dichiarato Nicola Montesano, responsabile della Struttura territoriale Anas Sicilia. “Per noi è motivo di profondo orgoglio aver contribuito a restituire alla comunità questo luogo così carico di significato. Qui, dove la mafia ha spezzato una vita, oggi facciamo crescere nuove radici di legalità”. Come ricorda Anas in una nota, il parco sorge nel luogo in cui il 21 settembre 1990 venne assassinato il giudice Rosario Livatino. L’area, di proprietà della società ed estesa per circa 4.500 metri quadrati, è stata concessa gratuitamente in gestione al Co.N.Al.Pa. per dieci anni, per favorirne la riqualificazione, la cura e la valorizzazione.

Inaugurato nel maggio 2024, il parco ha restituito alla collettività uno spazio precedentemente degradato, grazie alla collaborazione con l’associazione e all’impegno dei volontari. “Ogni albero rappresenta una promessa alle nuove generazioni: non dimenticare, custodire la memoria e avere il coraggio di costruire una società migliore. Perché il ricordo delle vittime innocenti non appartiene soltanto al passato, ma deve vivere ogni giorno nelle nostre azioni”, ha aggiunto Montesano.

– Foto ufficio stampa ANAS –

(ITALPRESS).