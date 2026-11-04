Nuova Città di Gela, ufficiale la separazione consensuale con Bellanca e Di Marzo

A comunicarlo è la stessa società giallorossa attraverso una nota ufficiale.

Gela. La Nuova Città di Gela saluta Caterina Bellanca e Giorgia Di Marzo, che hanno rescisso il proprio contratto con il club locale dopo la sconfitta di domenica contro la JVA Palermo, la seconda stagionale. A comunicarlo è la stessa società giallorossa attraverso una nota ufficiale.

“L’Eco-Rigen Nuova Città di Gela comunica che le giocatrici Caterina Bellanca e Giorgia Di Marzo hanno sottoscritto la rescissione consensuale del rapporto sportivo con la società, a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti - scrive la società -. Il Club del presidente Claudio Guarnera ringraziano le atlete per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso della loro esperienza in maglia giallorossa, augurando le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva”.