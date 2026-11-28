SERIE B2 FEMMINILE Nuova Città di Gela inarrestabile: tris giallorosso sul campo del Terrasini

Il prossimo weekend, al PalaLivatino, arriverà la capolista Melilli: la Nuova Città di Gela è in forma e vuole farsi trovare pronta per il match più atteso della stagione.

Gela. La Nuova Città di Gela trova il poker di vittorie: PalaMelina espugnato dalle giallorosse per 3-0 al termine di una gara a senso unico. 13-25, 18-25 e 16-25 i punteggi della sfida: le giallorosse salgono in cattedra sin dai primi frangenti dell’incontro e trovano una vittoria importante contro un’Aura Volley Terrasini che, prima del fischio d’inizio, era distante una sola lunghezza dalle ragazze di Gianluca Aceto.

Il periodo negativo sembra ormai definitivamente archiviato e i quattro trionfi di fila ne sono la dimostrazione. Il prossimo weekend, al PalaLivatino, arriverà la capolista Melilli: la Nuova Città di Gela è in forma e vuole farsi trovare pronta per il match più atteso della stagione.