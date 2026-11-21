SERIE B2 FEMMINILE Nuova Città di Gela, al PalaLivatino arriva la Volley Metauria

Nuova Città di Gela moralmente obbligata a vincere e acquisire sempre più consapevolezza nei propri mezzi di fronte a un'avversaria abbordabile.

Gela. Con un ritrovato entusiasmo che va aumentando settimana dopo settimana, la Nuova Città di Gela torna in campo. Arriva oggi al PalaLivatino la Volley Metauria, protagonista nell'impianto giallorosso alle 17. Penultima forza del girone, la squadra calabrese rappresenta un avversario ampiamente alla portata delle ragazze di Gianluca Aceto, reduci da due successi di fila.

Servirà un'altra vittoria per allungare la striscia di vittorie e per difendere il proprio posto nel riquadro di sinistra, con la speranza di veder scivolare le quattro squadre con più punti delle giallorosse, ovvero Melilli, New Amando Jonica, Alus Volley e JVA Palermo. Nuova Città di Gela moralmente obbligata a vincere e acquisire sempre più consapevolezza nei propri mezzi di fronte a un'avversaria abbordabile.