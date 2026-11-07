SERIE B2 FEMMINILE Nuova Città di Gela, a Bronte l'imperativo è vincere

Orfana di Giorgia Di Marzo e Caterina Bellanca e ottava in classifica, la squadra è obbligata a vincere per riprendere la propria corsa verso le posizioni più elevate della graduatoria del girone L.

A cura di Giovanni Indovina 07 novembre 2026 11:30

Foto: Ecorigen Nuova Città di Gela

Condividi