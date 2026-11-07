Nuova Città di Gela, a Bronte l'imperativo è vincere
Orfana di Giorgia Di Marzo e Caterina Bellanca e ottava in classifica, la squadra è obbligata a vincere per riprendere la propria corsa verso le posizioni più elevate della graduatoria del girone L.
Gela. A sei giorni dalla sconfitta casalinga contro la JVA Palermo, la Nuova Città di Gela si prepara per la prima trasferta della sua stagione. Giallorosse di scena sul parquet del Palazzetto Meli, in casa del fanalino di coda del girone Ciclope Bronte.
Sfida sulla carta alla portata delle ragazze di Aceto, chiamate a offrire una prova d'orgoglio per ritrovare il sorriso a distanza di due settimane dall'ultimo successo conquistato da De Luca e compagne al cospetto del Messina Volley. Orfana di Giorgia Di Marzo e Caterina Bellanca e ottava in classifica, la squadra è obbligata a vincere per riprendere la propria corsa verso le posizioni più elevate della graduatoria del girone L.