Quotidiano di Gela
SERIE B2 FEMMINILE

Nuova Città di Gela, a Bronte l'imperativo è vincere

Orfana di Giorgia Di Marzo e Caterina Bellanca e ottava in classifica, la squadra è obbligata a vincere per riprendere la propria corsa verso le posizioni più elevate della graduatoria del girone L.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
07 novembre 2026 11:30
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Nuova Città di Gela, a Bronte l'imperativo è vincere - Foto: Ecorigen Nuova Città di Gela
Foto: Ecorigen Nuova Città di Gela
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Gela. A sei giorni dalla sconfitta casalinga contro la JVA Palermo, la Nuova Città di Gela si prepara per la prima trasferta della sua stagione. Giallorosse di scena sul parquet del Palazzetto Meli, in casa del fanalino di coda del girone Ciclope Bronte.

Sfida sulla carta alla portata delle ragazze di Aceto, chiamate a offrire una prova d'orgoglio per ritrovare il sorriso a distanza di due settimane dall'ultimo successo conquistato da De Luca e compagne al cospetto del Messina Volley. Orfana di Giorgia Di Marzo e Caterina Bellanca e ottava in classifica, la squadra è obbligata a vincere per riprendere la propria corsa verso le posizioni più elevate della graduatoria del girone L.

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