L'accusa "Norma Iacp bloccata da FdI, FI, Mpa, Dc e Lega", Di Paola: "Con sindaco in contatto per aiutare famiglie"

A Palazzo di Città c'è stato un confronto diretto tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il parlamentare e vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. L'occasione si è posta a conclusione della riunione dell'osservatorio permanente sulla sanità

Gela. Il day after rispetto alla maratona all'Ars che ha portato all'approvazione della “manovrina” del governo regionale, a Palazzo di Città ha permesso un confronto diretto tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il parlamentare e vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. L'occasione si è posta a conclusione della riunione dell'osservatorio permanente sulla sanità. A tenere banco, è principalmente il caso degli occupanti degli alloggi Iacp e della norma stralciata dal governo regionale che avrebbe permesso a tante famiglie, in presenza dei requisiti, di regolarizzare la loro posizione, mantenendo gli alloggi. Ieri, Di Stefano è stato molto chiaro: si è detto “molto deluso da tutti”, riferendosi sia alle forze politiche del governo Schifani sia a quelle di opposizione, vicine alla sua giunta. Il primo cittadino si è intrattenuto con Di Paola e con il gruppo M5s (c'erano i consiglieri comunali, il presidente Paola Giudice, il referente territoriale Filippo Rapicavoli e l'ex consigliere Virginia Farruggia). Tutti hanno poi incontrato una delegazione delle famiglie che occupano gli alloggi Iacp. Il chiarimento tra Di Paola e Di Stefano c'è stato e non pare che ci siano difficoltà particolari. “Il sindaco rammaricato da tutte le forze politiche? Io penso che ce l'abbia con quelle che sostengono il governo regionale Schifani e che sono nella maggioranza all'Ars e hanno rappresentanti nella giunta regionale. Mi riferisco a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Mpa, Dc e Lega. Sono questi partiti e i loro rappresentanti - dice Di Paola - a non aver fatto nulla affinché si evitasse lo stralcio della norma sugli alloggi Iacp o addirittura ad aver illuso le famiglie. Noi, da sempre, ci battiamo per il diritto all'abitare e per dare una casa a tante famiglie che non se la possono permettere. Il governo Schifani invece pensa solo a chi ha possibilità economiche. In città, ci sono oltre cento famiglie a rischio. Invece, il governo regionale e la maggioranza a supporto hanno preferito blindare un maxi emendamento per dare soldi destinati a campi da padel o ad altre opere che potevano certamente attendere altri provvedimenti per essere finanziati. La priorità andava data alle famiglie che stanno rischiando lo sgombero e non hanno altre soluzioni. Noi stiamo già lavorando anzitutto per bloccare, in questo periodo, gli sfratti, facendo pressione sull'assessorato regionale e sullo stesso Schifani. Poi, ripresenteremo la norma sulla proroga del termine per le regolarizzazioni nella legge finanziaria di fine anno. Purtroppo, in questa vicenda non mi ha aiutato nessuno, ad eccezione del Partito democratico, soprattutto con i colleghi parlamentari Cracolici e Burtone. Con il sindaco siamo rimasti in contatto anche durante la notte della discussione delle norme all'Ars”. Di Paola, all'indomani del sì dell'Assemblea regionale alla “manovrina” non usa troppi tatticismi e chiama in causa, tra gli altri, pure l'Mpa, che in giunta, a Palazzo di Città, è alleato del Movimento cinquestelle. Inoltre, avvalora la sua posizione, espressa non votando il maxi emendamento, per quanto riguarda i fondi destinati al nuovo ospedale e al porto rifugio. “E' vero – sottolinea – insieme alle opposizioni, non ho votato il maxi emendamento che conteneva anche fondi per la progettazione del nuovo ospedale e per il porto. Questo è avvenuto perché il governo regionale e la maggioranza hanno blindato il provvedimento, senza permettere nessuna discussione né la trattazione degli emendamenti. Sapevano che se non avessero fatto così eravamo già pronti a discutere il mio emendamento per trasferire i sedici milioni di euro al potenziamento dell'ospedale Vittorio Emanuele”. Il vicepresidente Ars, da sempre a stretto contatto con il sindaco Di Stefano, ancora una volta mette più di uno steccato politico tra lui e il centrodestra regionale, compreso quello che sta nella coalizione del primo cittadino, confermando tutte le perplessità, sue e del Movimento cinquestelle, sul doppio livello che in questo caso l'Mpa tiene sul fronte palermitano e poi su quello locale, comunque senza mai aver avuto aut aut dal capo dell'amministrazione.