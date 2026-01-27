Niscemi, sopralluogo procuratore nelle aree della frana
A cura di Rosario Cauchi
27 gennaio 2026 17:45
Niscemi. Un sopralluogo, già in queste ore, nelle aree della frana di Niscemi. Il procuratore capo della procura di Gela Salvatore Vella, insieme alle forze dell'ordine, vuole valutare di persona la situazione che si sta aggravando a causa di un consistente ampliamento del fronte della frana. Si tratta di verifiche tecniche che probabilmente consentiranno di acquisire elementi da valutare.