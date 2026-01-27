Quotidiano di Gela

Niscemi, sopralluogo procuratore nelle aree della frana

Si tratta di verifiche tecniche che probabilmente consentiranno di acquisire elementi da valutare

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
27 gennaio 2026 17:45
Niscemi, sopralluogo procuratore nelle aree della frana -
Gela
Cronaca
Condividi

Niscemi. Un sopralluogo, già in queste ore, nelle aree della frana di Niscemi. Il procuratore capo della procura di Gela Salvatore Vella, insieme alle forze dell'ordine, vuole valutare di persona la situazione che si sta aggravando a causa di un consistente ampliamento del fronte della frana. Si tratta di verifiche tecniche che probabilmente consentiranno di acquisire elementi da valutare.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela