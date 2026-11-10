Strappato ai clan Niscemi, immobile confiscato alla mafia diventa centro diurno per disabili: è stato inaugurato

L’immobile che ospita il nuovo centro rappresenta un esempio concreto di riscatto sociale

Niscemi. Inaugurato il Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità “Rosario Livatino”. Un bene confiscato alla mafia restituito alla collettività come presidio di legalità, inclusione e solidarietà. Si è svolta ieri la cerimonia di apertura del Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità intitolato al giudice Rosario Livatino, simbolo di giustizia, coraggio e impegno civile. L’immobile che ospita il nuovo centro rappresenta un esempio concreto di riscatto sociale: si tratta infatti di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, trasformato in uno spazio dedicato all’accoglienza, all’inclusione e alla promozione dei diritti delle persone più fragili. La riapertura di questo luogo assume così un forte valore simbolico, testimoniando come ciò che un tempo era sottratto alla legalità possa oggi diventare un patrimonio al servizio della comunità. Alla cerimonia erano presenti il prefetto Licia Messina, il sindaco Massimiliano Conti, che ha espresso grande soddisfazione per la restituzione del bene alla città, l’assessore Sergio Artesi, che ha seguito il percorso che ha portato all’avvio del centro, il presidente del consiglio comunale Angelo Chessari, i dirigenti e l’intera giunta comunale. Hanno inoltre partecipato il presidente della cooperativa Consorzio Umana Solidarietà, soggetto affidatario della gestione del servizio, insieme a Bruna Consoli, Marta Alleruzzo e a tutti gli operatori che quotidianamente contribuiranno a rendere il centro un luogo di crescita, assistenza e inclusione. Il nuovo Centro Diurno Socio-Educativo “Rosario Livatino” nasce con l’obiettivo di offrire servizi qualificati e percorsi educativi e relazionali rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per il territorio e un presidio di solidarietà attiva. L’apertura della struttura rappresenta un importante traguardo per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità, che vede concretizzarsi un progetto capace di coniugare legalità, giustizia sociale e attenzione ai bisogni delle persone più vulnerabili. “Restituire un bene confiscato alla mafia alla sua più alta funzione sociale significa affermare con forza i valori della legalità, dell’inclusione e della dignità della persona. Questo centro sarà una casa aperta alla comunità e un segno tangibile di speranza e rinascita", è stato spiegato.