CALCIO Nanapere lascia il Gela, ora caccia ad un altro attaccante

Il giocatore non ha lasciato il segno ed in 8 partite non ha realizzato nessun gol.

Gela. Era arrivato con grandi aspettative ma le prime otto giornate non ha mai potuto alzare le braccia al cielo per esultare dopo un gol. Le strade tra Emmanuel Nanapere ed il Gela si separano. L’attaccante ha già lasciato la città dopo aver firmato la rescissione consensuale con il club biancazzurro. I numeri sono impietosi: in otto gare, quasi sempre da titolare, non ha mai segnato. Il ds Aurelio Lo Bianco ha fatto mettere nero su bianco in settimana e Flores Heatley, sperando che la difficoltà dell’attacco del Gela possa essere colmata. Nanapere potrebbe andare al Giulianova, squadra che ha un calciatore che piace al Gela,m Alessandro Cangemi.

Lo Bianco si è limitato a dire che se riuscirà investirà subito i soldi dell’ingaggio di Nanapere per portare alla corte di Romano un altro attaccante. Domenica intanto il derby con il Licata, che si prospetta interessante.