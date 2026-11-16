Nuovo consigliere Nadia Passaro ha giurato, è un nuovo consigliere comunale: "Nella maggioranza, porto istanze cittadini"

Prende il posto del vicesindaco Giuseppe Fava, che ha scelto di rimanere nella giunta comunale, rinunciando al doppio ruolo

Gela. Si è insediata ufficialmente in consiglio comunale. In serata, la dem Nadia Passaro ha giurato davanti al civico consesso e al sindaco Terenziano Di Stefano. Prende il posto del vicesindaco Giuseppe Fava, che ha scelto di rimanere nella giunta comunale, rinunciando al doppio ruolo. "Sento il senso di responsabilità verso la città e porto in questo consiglio le istanze dei cittadini - ha detto Passaro - sono nella maggioranza e mi rivedo nelle idee del sindaco Di Stefano. Ringrazio l'assessore Fava per la decisione che ha preso, permettendomi di stare in consiglio, nella mia prima esperienza politica in quest'aula".