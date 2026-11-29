Musetti e Vavassori trionfano, quarta Davis di fila per l’Italia
BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Italia del tennis è ancora una volta sul tetto del mondo. La selezione azzurra capitanata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis 2026: è la quarta "insalatiera" consecutiva,...
BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Italia del tennis è ancora una volta sul tetto del mondo. La selezione azzurra capitanata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis 2026: è la quarta "insalatiera" consecutiva, la quinta della storia per l'Italia. Dopo la vittoria di Musetti su Jodar e quella di Alcaraz su Cobolli, decisivo, sul cemento di Bologna, il successo della coppia Musetti-Vavassori nel doppio di spareggio contro Alcaraz-Granollers, in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, dopo un'ora e 39 minuti di gioco.
Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 29 novembre 2026