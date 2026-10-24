Monreale Capitale Italiana del Libro 2027, il sindaco avvia la fase operativa

In seguito al riconoscimento che ha incoronato Monreale Capitale Italiana del Libro 2027, con il progetto "Monreale legge il Mondo", il sindaco Alberto Arcidiacono ha convocato un vertice operativo

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – In seguito al riconoscimento che ha incoronato Monreale Capitale Italiana del Libro 2027, con il progetto “Monreale legge il Mondo”, il sindaco Alberto Arcidiacono ha convocato un vertice operativo. Il primo cittadino ha riunito attorno allo stesso tavolo i vertici burocratici e politici del Comune, insieme al team tecnico e di esperti che ha curato la stesura e il successo del dossier strategico. Alla riunione hanno preso parte il Segretario Generale Giovanni Impastato, il Dirigente dell’Area Promozione Sociale e Culturale, gli Assessori Patrizia Roccamatisi e Fabrizio Lo Verso, oltre ai tecnici e consulenti che hanno lavorato direttamente al progetto: Elisa Lo Coco, bibliotecaria del Comune di Monreale; la storica e presidente della Pro Loco Amelia Crisantino; la professoressa Zina Cirri; insieme a numerosi funzionari e dipendenti dell’Amministrazione comunale. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale della fase operativa e organizzativa per la traduzione delle linee guida del progetto in interventi concreti sul territorio. Durante la seduta sono stati definiti i primi adempimenti per la costituzione del comitato organizzatore, la calendarizzazione dei tavoli tematici e la programmazione delle risorse destinate al potenziamento della rete bibliotecaria e delle attività culturali diffuse.

“All’emozione delle prime ore deve subito seguire il rigore della pianificazione – ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono -. Oggi abbiamo chiamato a raccolta l’intera squadra amministrativa, burocratica e tecnica per impostare il lavoro dei prossimi mesi. Essere Capitale Italiana del Libro richiede un impegno straordinario, un coordinamento impeccabile e una sinergia totale. Vogliamo che questo progetto rimanga nella storia della nostra città. Ringrazio tutti i dirigenti, i tecnici e le personalità del mondo della cultura che hanno reso possibile questo traguardo e che ora lavoreranno al nostro fianco per farci trovare pronti”.

Anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Patrizia Roccamatisi, dopo avere ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per questo grande risultato, ha sottolineato la portata dell’incontro e gli obiettivi chiave del progetto: “Siamo già al lavoro per rendere il progetto “Monreale legge il Mondo” una realtà diffusa, sostenibile e partecipata. È un dossier molto ambizioso che mette al centro i giovani e parte proprio dall’infanzia: saranno fortemente incentivati i progetti nelle scuole, ma soprattutto coinvolgeremo direttamente le frazioni, dove verranno creati appositi punti di lettura per trasformare ogni angolo del nostro territorio in uno spazio vivo di cultura, dialogo e crescita.”

Nel corso del vertice è intervenuta anche la presidente della Pro Loco, Amelia Crisantino, evidenziando il valore identitario dell’iniziativa: “La ricca storia di Monreale può e deve diventare un vero volano di crescita socio-culturale, consentendoci di creare ed esportare una nuova narrazione della nostra comunità e del suo patrimonio”. Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunicherà la data della conferenza stampa ufficiale in cui verranno illustrati nei dettagli il cronoprogramma degli interventi e le prime tappe di avvicinamento all’anno da Capitale Italiana del Libro.

– foto ufficio stampa Comune di Monreale –

(ITALPRESS).