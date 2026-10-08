"Mondo opposto", Giudice: "Giugno mi informò di Musto e contattati il comandante dei carabinieri"

Per i pm della Dda di Caltanissetta, che coordinarono l'indagine “Mondo opposto”, Giugno invece avrebbe passato notizie al boss Alberto Musto

Gela. Le prime informazioni sulle mosse criminali in quel periodo legate al boss niscemese Alberto Musto, condannato poi in via definitiva per i fatti dell'inchiesta “Mondo opposto”, sarebbero arrivate dal polizotto, oggi in pensione, Salvatore Giugno. Lo ha riferito, testimoniando nel corso del dibattimento innanzi al collegio penale del tribunale di Gela, il dirigente di polizia Giovanni Giudice, per un lungo lasso di tempo in servizio al commissariato gelese e alla guida della squadra mobile di Caltanissetta. “Con Giugno è sempre rimasto un ottimo rapporto – ha detto – ci vedevamo e sentivamo spesso. Una volta, intorno al 2019, mi informò che Alberto Musto, insieme al fratello che gli faceva da autista, si stava muovendo a Niscemi, dopo essere uscito dal carcere. A quel punto, ritenni opportuno inviare un breve messaggio all'allora comandante provinciale dei carabinieri Baldassarre Daidone, dato che polizia e squadra mobile non avevano attività in corso su queste vicende. Con Daidone c'è sempre stato un rapporto di collaborazione e di stima reciproca”. Giudice, in videocollegamento, ha mostrato il messaggio, in una stampa. “Giugno lo contattai, inviando messaggi a moglie e figli, anche per fargli sapere che doveva sempre avere fiducia nella giustizia. Io stesso sono passato da una vicenda giudiziaria”, ha precisato Giudice. Giugno, per anni in servizio al commissariato di Gela dove si occupava soprattutto di criminalità organizzata, per i pm della Dda di Caltanissetta, che coordinarono l'indagine “Mondo opposto”, invece avrebbe passato notizie ad Alberto Musto. Contestazione che il poliziotto, imputato, e la sua difesa, hanno sempre escluso. Il pubblico ministero della Dda nissena, Claudia Pasciuti, in aula durante l'esame testimoniale, ha chiesto spiegazioni a Giudice sul fatto che avesse deciso di informare l'allora comandante provinciale dei carabinieri e non invece la polizia. Il testimone, tra gli altri aspetti, ha precisato che non c'erano buoni rapporti con il suo successore al vertice della squadra mobile nissena, la dottoressa Marzia Giustolisi. Al contempo, ha ricordato l'attività investigativa condotta spesso insieme a Giugno, che tra le altre cose portò a favorire la collaborazione con la giustizia di pezzi importanti dei clan gelesi, compreso uno degli ex reggenti di Cosa nostra, Crocifisso Smorta. Il lavoro condotto sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata da parte di Giugno è stato confermato da altri testimoni portati in aula dalla difesa del poliziotto, compresi l'ex dirigente capo del commissariato di Gela, Francesco Marino, l'altro dirigente Domenico De Maio, e l'ex presidente dell'associazione antiracket Renzo Caponetti, a sua volta chiamato a testimoniare. Uno dei carabinieri che si occupò dell'inchiesta "Mondo opposto" ha fatto riferimento alle attività tecniche condotte in quel periodo, ribandendo che l'indagine venne condotta e coordinata, su input investigativi, per intero dai militari dell'arma di Gela. Fra gli imputati c'è un carabiniere, il niscemese Giuseppe Carbone. Sono a giudizio, inoltre, il gelese Emanuele Burgio, i mazzarinesi Alessandro Fausciana, Gaetano Fausciana e Salvatore Fausciana e ancora Antonino Pittalà e Salvatore Pittalà. Tra gli avvocati di difesa, i legali avvocati Flavio Sinatra, Danilo Tipo e Antonino Ficarra. Nel procedimento, fin dall'udienza preliminare, si sono costituiti parti civili il Comune di Niscemi (con il legale Paolo Testa), i ministeri dell’interno e della difesa, tramite l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina), la Federazione antiracket Fai e chi avrebbe subito pressioni, minacce e danneggiamenti, con gli avvocati Giuseppe D’Alessandro e Mario Ceraolo.