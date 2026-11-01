Quotidiano di Gela
SERIE D

LIVE | Modica-Gela 0-1, Andrea Ferrigno sblocca la partita al 7'

La diretta testuale della sfida tra Modica e Gela, valida per la decima giornata del campionato di Serie D.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
01 novembre 2026 14:00
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
LIVE | Modica-Gela 0-1, Andrea Ferrigno sblocca la partita al 7' - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
Gela
Sport
Calcio
Condividi

Gela. Reduce dall'entusiasmante successo per 4-0 sul Licata, il Gela viaggia verso lo stadio "Pietro Scollo" per lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Modica, quindicesimo in classifica con soli sette punti raccolti. Biancazzurri a caccia di conferme e chiamati a conquistare il primo successo lontano dalle mura del "Vincenzo Presti" per muovere ancora la classifica e allontanarsi sempre di più dalla zona playout del girone I.

Il tabellino

Modica: Romano, Deodato, Kljajic, Sangaré, Hulidov, Cappello, Ferchichi, Misseri (41' Aprile), Tripicchio, Reinero, Asero. A disposizione: Sanchez, Milazzo, Fedele, Giardina, Garufi, Maiorana, Pierce, Incatasciato. Allenatore: Filippo Raciti.

Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Nardo A, Ceesay, Ferrigno F, Di Stefano, Ferrigno A, Tuccio, Flores Heatley. A disposizione: Colace, Nardo L, Desiato, Tuvé, Argentati, Siino, Lanza, Rozzi, Aperi. Allenatore: Alessio Catania.

Arbitro: Luca Pasqualini della sezione di Macerata.

Reti: 7' Ferrigno A.

La cronaca

35' - Nardo calcia di prima intenzione ma Romano ingloba agevolmente la sfera.

29' - Filtrante per Tripicchio che, fortuitamente, finisce tra i piedi di Reinero. A tu per tu con Canino da posizione defilata, l'attaccante calcia addosso all'estremo difensore biancazzurro.

28' - Asero salta Scuderi, calcia in porta ma trova l'opposizione di Canino.

7' - 1-0 Gela. Giuliano pennella con il destro e Andrea Ferrigno svetta più in alto di tutti, portando avanti i biancazzurri.

1' - Inizia la sfida nell'impianto rossoblù.

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela