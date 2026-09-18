Mobilità cittadina, incontro pubblico organizzato dalla Fiab in occasione della settimana europea
Un'occasione per confrontarsi e presentare i cambiamenti avvenuti nella mobilità cittadina
Gela. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile la Fiab organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dal titolo, "La Mobilità e lo Spazio pubblico: una questione di Democrazia", in una delle nuovissime aree pedonali del centro storico. Un'occasione per confrontarsi e presentare i cambiamenti avvenuti nella mobilità cittadina, le criticità ancora in atto e le possibili soluzioni per raggiungere un livello sempre maggiore di democrazia dello spazio pubblico a tuttela di tutti i cittadini.
Luogo: Via Pisa (Vano 66)
Ora: 18,30.
Interverranno:
Emanuele Iudici: Presidente Fiab Gela
Terenziano Di Stefano: Sindaco di Gela
Simone Morgana: Assessore alla Mobilità del Comune di Gela