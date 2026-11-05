Midterm Usa, Tajani “Il rapporto tra Italia e Usa non cambia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non cambia". Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a "Il Messaggero", a proposito delle elezioni di metà man...

ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non cambia". Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a "Il Messaggero", a proposito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. "Sono i nostri principali alleati - ha continuato - Siamo e restiamo in ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Lo eravamo quando governava Bush, lo siamo stati quando alla Casa Bianca c'erano Clinton, Obama, Biden. La stessa interlocuzione positiva c'è stata con Trump".

Per Tajani "essere alleati non significa essere sottomessi. Io non sono Maga e non lo sarò mai. Il rapporto indissolubile è con gli Usa e non con un'amministrazione o con un'altra". Sulla guerra in Iran il messaggio di TGajani chiaro: "Le armi tacciano. Va garantita quanto prima, la libera navigazione nello Stretto di Hormuz" perchè fino a quel momento "l'economia mondiale continuerà a soffrire. Compresa quella italiana". Per quanto riguarda le questioni interne e la manovra finanziaria dice: "Stiamo cercando di aiutare il ceto medio, i giovani, gli anziani. E faremo di tutto per migliorare la legge, intervenendo sulle pensioni e sulla scuola".

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).