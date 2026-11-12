Meteo Gela — previsioni per il 13 novembre 2026: giornata stabile e soleggiata

A Gela, 13 novembre 2026: cieli sereni per l'intera giornata, temperature fino a 25°C e vento debole. Dettagli orari e consigli.

La giornata meteorologica a Gela del 13 novembre 2026 si presenta all'insegna della stabilità atmosferica e del cielo praticamente sereno. Temperature miti per il periodo e brezze deboli renderanno le ore centrali piacevoli; di seguito il quadro dettagliato per fascia oraria.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inizia con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperature intorno a 19,5 °C con umidità elevata (91%) e pressione sui 1008 hPa. Vento molto debole da NE a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Possibilità di precipitazioni praticamente nulla (0%, accumulo previsto 0 mm).

Prima mattina (03:00) Continua il quadro sereno: cielo sereno e temperatura leggermente in calo a 19,1 °C, umidità al 93% e pressione stabile a 1008 hPa. Vento molto debole da N a 1,4 m/s, raffiche intorno a 2,9 m/s. Condizioni asciutte e tranquille, adatte agli spostamenti notturni.

Mattina (06:00) Al primo mattino si mantiene il cielo sereno con temperature sui 18,4 °C; il punto di rugiada attorno a 13,8 °C indica un'atmosfera ancora relativamente umida (92%). Pressione in lieve aumento a 1010 hPa. Vento quasi assente (circa 0,9 m/s da N). Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) La mattinata prosegue soleggiata: cielo sereno, temperatura in salita a 23,1 °C e umidità in calo (70%). Pressione 1012 hPa. Vento debole che ruota da SW a 0,9 m/s, raffiche contenute. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) Picco termico della giornata con 25,4 °C e cielo sereno: la sensazione termica è leggermente superiore (feels like 25,8 °C). Umidità attorno al 71% e pressione marginalmente stabile (1011 hPa). Vento moderato-debole da SW ( 3,8 m/s) con raffiche fino a 7,8 m/s; nulla di preoccupante, ma si sentirà una brezza.

Primo pomeriggio (15:00) Pomeriggio ancora soleggiato: cielo sereno, temperatura in lieve calo a 22,7 °C, umidità 77% e pressione 1012 hPa. Vento da Ovest a circa 3,3 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s. Condizioni ideali per passeggiate e attività all'aperto, con una ventilazione leggera.

Tardo pomeriggio (18:00) Al tramonto il cielo resta sereno (cielo sereno) e la temperatura scende a 19,9 °C; umidità 77% e pressione in aumento a 1014 hPa. Vento ruota a NW con intensità attorno a 2,4 m/s e raffiche fino a 4,4 m/s. Serata asciutta e gradevole.

Sera (21:00) La serata si mantiene stabile e limpida (cielo sereno). Temperature intorno a 19,2 °C, umidità 88% e pressione massima del giorno a 1016 hPa. Vento debole da NW a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 13 novembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con minime notturne intorno a 18–19 °C e massime fino a circa 25 °C a mezzogiorno. Ventilazione generalmente debole/moderata, senza fenomeni di rilievo e con probabilità di precipitazioni nulla. Consigliata attività all'aperto nelle ore centrali per temperature miti e cielo limpido.

Fonte: previsioni orarie locali — dati elaborati per la giornata del 13 novembre 2026. Rimane sempre consigliato consultare gli aggiornamenti ufficiali in caso di evoluzioni meteorologiche.