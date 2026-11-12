Quotidiano di Gela

Meteo Gela — previsioni per il 13 novembre 2026: giornata stabile e soleggiata

A Gela, 13 novembre 2026: cieli sereni per l'intera giornata, temperature fino a 25°C e vento debole. Dettagli orari e consigli.

A cura di Meteorologo
12 novembre 2026 15:00
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Meteo Gela — previsioni per il 13 novembre 2026: giornata stabile e soleggiata -
Meteo
Condividi

La giornata meteorologica a Gela del 13 novembre 2026 si presenta all'insegna della stabilità atmosferica e del cielo praticamente sereno. Temperature miti per il periodo e brezze deboli renderanno le ore centrali piacevoli; di seguito il quadro dettagliato per fascia oraria.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inizia con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperature intorno a 19,5 °C con umidità elevata (91%) e pressione sui 1008 hPa. Vento molto debole da NE a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Possibilità di precipitazioni praticamente nulla (0%, accumulo previsto 0 mm).

Prima mattina (03:00) Continua il quadro sereno: cielo sereno e temperatura leggermente in calo a 19,1 °C, umidità al 93% e pressione stabile a 1008 hPa. Vento molto debole da N a 1,4 m/s, raffiche intorno a 2,9 m/s. Condizioni asciutte e tranquille, adatte agli spostamenti notturni.

Mattina (06:00) Al primo mattino si mantiene il cielo sereno con temperature sui 18,4 °C; il punto di rugiada attorno a 13,8 °C indica un'atmosfera ancora relativamente umida (92%). Pressione in lieve aumento a 1010 hPa. Vento quasi assente (circa 0,9 m/s da N). Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) La mattinata prosegue soleggiata: cielo sereno, temperatura in salita a 23,1 °C e umidità in calo (70%). Pressione 1012 hPa. Vento debole che ruota da SW a 0,9 m/s, raffiche contenute. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) Picco termico della giornata con 25,4 °C e cielo sereno: la sensazione termica è leggermente superiore (feels like 25,8 °C). Umidità attorno al 71% e pressione marginalmente stabile (1011 hPa). Vento moderato-debole da SW (3,8 m/s) con raffiche fino a 7,8 m/s; nulla di preoccupante, ma si sentirà una brezza.

Primo pomeriggio (15:00) Pomeriggio ancora soleggiato: cielo sereno, temperatura in lieve calo a 22,7 °C, umidità 77% e pressione 1012 hPa. Vento da Ovest a circa 3,3 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s. Condizioni ideali per passeggiate e attività all'aperto, con una ventilazione leggera.

Tardo pomeriggio (18:00) Al tramonto il cielo resta sereno (cielo sereno) e la temperatura scende a 19,9 °C; umidità 77% e pressione in aumento a 1014 hPa. Vento ruota a NW con intensità attorno a 2,4 m/s e raffiche fino a 4,4 m/s. Serata asciutta e gradevole.

Sera (21:00) La serata si mantiene stabile e limpida (cielo sereno). Temperature intorno a 19,2 °C, umidità 88% e pressione massima del giorno a 1016 hPa. Vento debole da NW a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 13 novembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con minime notturne intorno a 18–19 °C e massime fino a circa 25 °C a mezzogiorno. Ventilazione generalmente debole/moderata, senza fenomeni di rilievo e con probabilità di precipitazioni nulla. Consigliata attività all'aperto nelle ore centrali per temperature miti e cielo limpido.

Fonte: previsioni orarie locali — dati elaborati per la giornata del 13 novembre 2026. Rimane sempre consigliato consultare gli aggiornamenti ufficiali in caso di evoluzioni meteorologiche.

Previsioni meteo 13 novembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.5° (perc. +19.9°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 2.7)
Umidità 91%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 2.9)
Umidità 93%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.4° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 0.9 N (max 2.4)
Umidità 92%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.3°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 3.3)
Umidità 70%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 3.8 SO (max 7.8)
Umidità 71%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.7° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 3.3 O (max 6.0)
Umidità 77%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.0° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 2.4 NO (max 4.4)
Umidità 77%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.2° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 1.8 NO (max 3.4)
Umidità 88%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.6° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 2.5 NO (max 4.6)
Umidità 90%
Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela