Meteo Gela, 7 novembre 2026: giornata prevalentemente stabile con cieli alternati

Previsioni per Gela — 7 novembre 2026: nottata umida e nuvolosa, mattina con schiarite e pomeriggio mite e sereno; dettagli orari nel bollettino.

Domani a Gela la giornata si presenta generalmente stabile e senza precipitazioni significative, con temperature miti per il periodo e un regime di venti deboli. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 17,5 °C (percepita 17,9 °C).

Umidità: 99%; punto di rugiada 12,9 °C.

Pressione: 1021 hPa.

Vento: debole, ~2,1 m/s da nord (raffiche fino a 3,9 m/s).

Visibilità ridotta (circa 167 m): la combinazione di umidità molto alta e cielo chiuso può favorire nebbia o foschia localizzata.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo molto nuvoloso .

. Temperatura: 15,9 °C (percepita 16,1 °C).

Umidità: 99%; punto di rugiada 13,0 °C.

Pressione: 1021 hPa.

Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.

Visibilità ancora limitata (circa 188 m): possibile persistenza di foschia o banchi di nebbia.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo coperto ; graduale miglioramento in arrivo.

; graduale miglioramento in arrivo. Temperatura: 16,0 °C (percepita 16,2 °C).

Umidità: 98%; punto di rugiada 12,2 °C.

Pressione: 1021 hPa.

Vento: molto debole, ~1,9 m/s da nord.

Visibilità in lieve miglioramento (circa 198 m), ma residui di foschia possono persistere lungo la costa.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: nubi sparse , cielo che si apre.

, cielo che si apre. Temperatura: 20,2 °C.

Umidità: 77%; punto di rugiada 13,7 °C.

Pressione: 1022 hPa.

Vento: molto debole, circa 1,4 m/s da ovest-nordovest.

Visibilità ottima (10 km): le schiarite miglioreranno rapidamente le condizioni.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: nubi sparse , fase più mite della giornata.

, fase più mite della giornata. Temperatura: 21,1 °C (massima prevista durante il giorno).

Umidità: 58%; punto di rugiada 12,6 °C.

Pressione: 1020 hPa.

Vento: debole-moderato, ~3,3 m/s da ovest (raffiche fino a 7,2 m/s).

Probabilità di precipitazioni: bassa (pop ~15%); al più isolati e deboli fenomeni, ma in generale giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno o quasi.

o quasi. Temperatura: 20,0 °C (percepita 19,7 °C).

Umidità: 63%; punto di rugiada 12,9 °C.

Pressione: 1020 hPa.

Vento: debole, ~3,6 m/s da ovest (raffiche fino a 6,7 m/s).

Visibilità ottima (10 km): tempo gradevole e soleggiato.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 17,7 °C (percepita 17,4 °C).

Umidità: 72%; punto di rugiada 11,1 °C.

Pressione: 1021 hPa.

Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.

Visibilità: ottima (10 km); serata che si presenta tranquilla.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 16,2 °C (percepita 16,1 °C).

Umidità: 86%; punto di rugiada 11,3 °C.

Pressione: 1022 hPa.

Vento: debole, ~2,5 m/s da nord (raffiche fino a 4,4 m/s).

Visibilità: 10 km; temperature in lieve calo ma ancora miti per la stagione.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta a Gela il 7 novembre 2026: notte e prime ore umide con visibilità ridotta, rapido miglioramento in mattinata e fase centrale del giorno mite con nubi sparse e ampie schiarite. Dal mezzogiorno vento moderato da ovest con qualche raffica; pomeriggio soleggiato e serata limpida e fresca. Precipitazioni praticamente assenti (possibilità molto bassa e isolata attorno a metà giornata).