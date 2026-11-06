Meteo Gela, 7 novembre 2026: giornata prevalentemente stabile con cieli alternati
Previsioni per Gela — 7 novembre 2026: nottata umida e nuvolosa, mattina con schiarite e pomeriggio mite e sereno; dettagli orari nel bollettino.
Domani a Gela la giornata si presenta generalmente stabile e senza precipitazioni significative, con temperature miti per il periodo e un regime di venti deboli. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo coperto.
- Temperatura: 17,5 °C (percepita 17,9 °C).
- Umidità: 99%; punto di rugiada 12,9 °C.
- Pressione: 1021 hPa.
- Vento: debole, ~2,1 m/s da nord (raffiche fino a 3,9 m/s).
- Visibilità ridotta (circa 167 m): la combinazione di umidità molto alta e cielo chiuso può favorire nebbia o foschia localizzata.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo molto nuvoloso.
- Temperatura: 15,9 °C (percepita 16,1 °C).
- Umidità: 99%; punto di rugiada 13,0 °C.
- Pressione: 1021 hPa.
- Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.
- Visibilità ancora limitata (circa 188 m): possibile persistenza di foschia o banchi di nebbia.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo coperto; graduale miglioramento in arrivo.
- Temperatura: 16,0 °C (percepita 16,2 °C).
- Umidità: 98%; punto di rugiada 12,2 °C.
- Pressione: 1021 hPa.
- Vento: molto debole, ~1,9 m/s da nord.
- Visibilità in lieve miglioramento (circa 198 m), ma residui di foschia possono persistere lungo la costa.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: nubi sparse, cielo che si apre.
- Temperatura: 20,2 °C.
- Umidità: 77%; punto di rugiada 13,7 °C.
- Pressione: 1022 hPa.
- Vento: molto debole, circa 1,4 m/s da ovest-nordovest.
- Visibilità ottima (10 km): le schiarite miglioreranno rapidamente le condizioni.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: nubi sparse, fase più mite della giornata.
- Temperatura: 21,1 °C (massima prevista durante il giorno).
- Umidità: 58%; punto di rugiada 12,6 °C.
- Pressione: 1020 hPa.
- Vento: debole-moderato, ~3,3 m/s da ovest (raffiche fino a 7,2 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: bassa (pop ~15%); al più isolati e deboli fenomeni, ma in generale giornata asciutta.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: cielo sereno o quasi.
- Temperatura: 20,0 °C (percepita 19,7 °C).
- Umidità: 63%; punto di rugiada 12,9 °C.
- Pressione: 1020 hPa.
- Vento: debole, ~3,6 m/s da ovest (raffiche fino a 6,7 m/s).
- Visibilità ottima (10 km): tempo gradevole e soleggiato.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 17,7 °C (percepita 17,4 °C).
- Umidità: 72%; punto di rugiada 11,1 °C.
- Pressione: 1021 hPa.
- Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.
- Visibilità: ottima (10 km); serata che si presenta tranquilla.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 16,2 °C (percepita 16,1 °C).
- Umidità: 86%; punto di rugiada 11,3 °C.
- Pressione: 1022 hPa.
- Vento: debole, ~2,5 m/s da nord (raffiche fino a 4,4 m/s).
- Visibilità: 10 km; temperature in lieve calo ma ancora miti per la stagione.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente stabile e asciutta a Gela il 7 novembre 2026: notte e prime ore umide con visibilità ridotta, rapido miglioramento in mattinata e fase centrale del giorno mite con nubi sparse e ampie schiarite. Dal mezzogiorno vento moderato da ovest con qualche raffica; pomeriggio soleggiato e serata limpida e fresca. Precipitazioni praticamente assenti (possibilità molto bassa e isolata attorno a metà giornata).