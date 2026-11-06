Quotidiano di Gela

Meteo Gela, 7 novembre 2026: giornata prevalentemente stabile con cieli alternati

Previsioni per Gela — 7 novembre 2026: nottata umida e nuvolosa, mattina con schiarite e pomeriggio mite e sereno; dettagli orari nel bollettino.

A cura di Meteorologo
06 novembre 2026 15:00
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Meteo Gela, 7 novembre 2026: giornata prevalentemente stabile con cieli alternati -
Meteo
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Domani a Gela la giornata si presenta generalmente stabile e senza precipitazioni significative, con temperature miti per il periodo e un regime di venti deboli. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 17,5 °C (percepita 17,9 °C).
  • Umidità: 99%; punto di rugiada 12,9 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: debole, ~2,1 m/s da nord (raffiche fino a 3,9 m/s).
  • Visibilità ridotta (circa 167 m): la combinazione di umidità molto alta e cielo chiuso può favorire nebbia o foschia localizzata.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo molto nuvoloso.
  • Temperatura: 15,9 °C (percepita 16,1 °C).
  • Umidità: 99%; punto di rugiada 13,0 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.
  • Visibilità ancora limitata (circa 188 m): possibile persistenza di foschia o banchi di nebbia.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo coperto; graduale miglioramento in arrivo.
  • Temperatura: 16,0 °C (percepita 16,2 °C).
  • Umidità: 98%; punto di rugiada 12,2 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: molto debole, ~1,9 m/s da nord.
  • Visibilità in lieve miglioramento (circa 198 m), ma residui di foschia possono persistere lungo la costa.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: nubi sparse, cielo che si apre.
  • Temperatura: 20,2 °C.
  • Umidità: 77%; punto di rugiada 13,7 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: molto debole, circa 1,4 m/s da ovest-nordovest.
  • Visibilità ottima (10 km): le schiarite miglioreranno rapidamente le condizioni.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse, fase più mite della giornata.
  • Temperatura: 21,1 °C (massima prevista durante il giorno).
  • Umidità: 58%; punto di rugiada 12,6 °C.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole-moderato, ~3,3 m/s da ovest (raffiche fino a 7,2 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: bassa (pop ~15%); al più isolati e deboli fenomeni, ma in generale giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno o quasi.
  • Temperatura: 20,0 °C (percepita 19,7 °C).
  • Umidità: 63%; punto di rugiada 12,9 °C.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole, ~3,6 m/s da ovest (raffiche fino a 6,7 m/s).
  • Visibilità ottima (10 km): tempo gradevole e soleggiato.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 17,7 °C (percepita 17,4 °C).
  • Umidità: 72%; punto di rugiada 11,1 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: debole, ~1,9 m/s da nord.
  • Visibilità: ottima (10 km); serata che si presenta tranquilla.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 16,2 °C (percepita 16,1 °C).
  • Umidità: 86%; punto di rugiada 11,3 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: debole, ~2,5 m/s da nord (raffiche fino a 4,4 m/s).
  • Visibilità: 10 km; temperature in lieve calo ma ancora miti per la stagione.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta a Gela il 7 novembre 2026: notte e prime ore umide con visibilità ridotta, rapido miglioramento in mattinata e fase centrale del giorno mite con nubi sparse e ampie schiarite. Dal mezzogiorno vento moderato da ovest con qualche raffica; pomeriggio soleggiato e serata limpida e fresca. Precipitazioni praticamente assenti (possibilità molto bassa e isolata attorno a metà giornata).

Previsioni meteo 7 novembre 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.5° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 4.0)
Umidità 99%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.9° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 3.7)
Umidità 99%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.0° (perc. +16.2°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 3.8)
Umidità 98%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.2° (perc. +20.3°)
Precip. -
Vento 1.4 O (max 4.4)
Umidità 77%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.1° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 3.3 O (max 7.2)
Umidità 58%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.0° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 3.6 O (max 6.7)
Umidità 63%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.7° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 3.4)
Umidità 72%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.2° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.5 N (max 4.4)
Umidità 86%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.1° (perc. +16.2°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 3.4)
Umidità 93%
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