Meteo Gela, 27 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con massime intorno a 23°C
Previsioni per Gela — 27 ottobre 2026: tempo prevalentemente sereno, venti deboli e escursione termica moderata. Leggi i dettagli orari.
La giornata di martedì 27 ottobre 2026 a Gela si presenta con condizioni generali favorevoli: poche nubi, assenza di precipitazioni e venti deboli. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio per fasce orarie per organizzarvi al meglio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 15,4 °C (percepita 15,2 °C).
- Umidità: 86% — punto di rugiada 11,6 °C.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da NE, 2,5 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: nubi sparse, cielo in prevalenza coperto a tratti.
- Temperatura: 15,4 °C.
- Umidità: 85% — punto di rugiada 10,2 °C.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: molto debole da N, 2,4 m/s, raffiche 4,3 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mattina (06:00)
- Condizioni: nubi sparse, tendenza a diradamento.
- Temperatura: 17,3 °C.
- Umidità: 85% — punto di rugiada 9,7 °C.
- Pressione: 1019 hPa.
- Vento: debole da N, 3,0 m/s, raffiche 5,3 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: poche nuvole, cielo in buona parte sereno.
- Temperatura: 21,9 °C (sentita 21,5 °C).
- Umidità: 52% — punto di rugiada 10,4 °C.
- Pressione: 1019 hPa.
- Vento: molto debole e variabile, 1,0 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo sereno, soleggiato.
- Temperatura: 23,1 °C (massima della giornata prevista).
- Umidità: 56% — punto di rugiada 11,9 °C.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da SO, 3,8 m/s, raffiche fino a 8,0 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: cielo sereno, clima mite.
- Temperatura: 22,4 °C.
- Umidità: 59% — punto di rugiada 11,7 °C.
- Pressione: 1017 hPa.
- Vento: debole da O, 4,0 m/s, raffiche 7,2 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: cielo sereno, rapido calo termico al tramonto.
- Temperatura: 19,1 °C.
- Umidità: 80% — punto di rugiada 13,1 °C.
- Pressione: 1017 hPa.
- Vento: debole da O/NO, 2,1 m/s, raffiche 3,7 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Sera (21:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 17,4 °C (percepita 17,0 °C).
- Umidità: 68% — punto di rugiada 8,2 °C.
- Pressione: 1017 hPa.
- Vento: debole da N, 2,5 m/s, raffiche 4,6 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Riepilogo del giorno
Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Gela il 27 ottobre 2026, con temperature comprese tra circa 15 °C nelle ore più fresche e 23 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli (intorno a 1–4 m/s) e pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa. Nessuna precipitazione prevista; ottime condizioni per attività all'aperto.