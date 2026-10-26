Meteo Gela, 27 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con massime intorno a 23°C

Previsioni per Gela — 27 ottobre 2026: tempo prevalentemente sereno, venti deboli e escursione termica moderata. Leggi i dettagli orari.

La giornata di martedì 27 ottobre 2026 a Gela si presenta con condizioni generali favorevoli: poche nubi, assenza di precipitazioni e venti deboli. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio per fasce orarie per organizzarvi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 15,4 °C (percepita 15,2 °C).

(percepita 15,2 °C). Umidità: 86% — punto di rugiada 11,6 °C.

Pressione: 1018 hPa.

Vento: debole da NE, 2,5 m/s , raffiche fino a 4,4 m/s.

, raffiche fino a 4,4 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: nubi sparse , cielo in prevalenza coperto a tratti.

, cielo in prevalenza coperto a tratti. Temperatura: 15,4 °C .

. Umidità: 85% — punto di rugiada 10,2 °C.

Pressione: 1018 hPa.

Vento: molto debole da N, 2,4 m/s , raffiche 4,3 m/s.

, raffiche 4,3 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

Condizioni: nubi sparse , tendenza a diradamento.

, tendenza a diradamento. Temperatura: 17,3 °C .

. Umidità: 85% — punto di rugiada 9,7 °C.

Pressione: 1019 hPa.

Vento: debole da N, 3,0 m/s , raffiche 5,3 m/s.

, raffiche 5,3 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: poche nuvole , cielo in buona parte sereno.

, cielo in buona parte sereno. Temperatura: 21,9 °C (sentita 21,5 °C).

(sentita 21,5 °C). Umidità: 52% — punto di rugiada 10,4 °C.

Pressione: 1019 hPa.

Vento: molto debole e variabile, 1,0 m/s .

. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno , soleggiato.

, soleggiato. Temperatura: 23,1 °C (massima della giornata prevista).

(massima della giornata prevista). Umidità: 56% — punto di rugiada 11,9 °C.

Pressione: 1018 hPa.

Vento: debole da SO, 3,8 m/s , raffiche fino a 8,0 m/s.

, raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno , clima mite.

, clima mite. Temperatura: 22,4 °C .

. Umidità: 59% — punto di rugiada 11,7 °C.

Pressione: 1017 hPa.

Vento: debole da O, 4,0 m/s , raffiche 7,2 m/s.

, raffiche 7,2 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo sereno , rapido calo termico al tramonto.

, rapido calo termico al tramonto. Temperatura: 19,1 °C .

. Umidità: 80% — punto di rugiada 13,1 °C.

Pressione: 1017 hPa.

Vento: debole da O/NO, 2,1 m/s , raffiche 3,7 m/s.

, raffiche 3,7 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 17,4 °C (percepita 17,0 °C).

(percepita 17,0 °C). Umidità: 68% — punto di rugiada 8,2 °C.

Pressione: 1017 hPa.

Vento: debole da N, 2,5 m/s , raffiche 4,6 m/s.

, raffiche 4,6 m/s. Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Gela il 27 ottobre 2026, con temperature comprese tra circa 15 °C nelle ore più fresche e 23 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli (intorno a 1–4 m/s) e pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa. Nessuna precipitazione prevista; ottime condizioni per attività all'aperto.