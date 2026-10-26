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Meteo Gela, 27 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con massime intorno a 23°C

Previsioni per Gela — 27 ottobre 2026: tempo prevalentemente sereno, venti deboli e escursione termica moderata. Leggi i dettagli orari.

A cura di Meteorologo
26 ottobre 2026 15:00
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Meteo Gela, 27 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con massime intorno a 23°C -
Meteo
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La giornata di martedì 27 ottobre 2026 a Gela si presenta con condizioni generali favorevoli: poche nubi, assenza di precipitazioni e venti deboli. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio per fasce orarie per organizzarvi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 15,4 °C (percepita 15,2 °C).
  • Umidità: 86% — punto di rugiada 11,6 °C.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da NE, 2,5 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: nubi sparse, cielo in prevalenza coperto a tratti.
  • Temperatura: 15,4 °C.
  • Umidità: 85% — punto di rugiada 10,2 °C.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: molto debole da N, 2,4 m/s, raffiche 4,3 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: nubi sparse, tendenza a diradamento.
  • Temperatura: 17,3 °C.
  • Umidità: 85% — punto di rugiada 9,7 °C.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Vento: debole da N, 3,0 m/s, raffiche 5,3 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: poche nuvole, cielo in buona parte sereno.
  • Temperatura: 21,9 °C (sentita 21,5 °C).
  • Umidità: 52% — punto di rugiada 10,4 °C.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Vento: molto debole e variabile, 1,0 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno, soleggiato.
  • Temperatura: 23,1 °C (massima della giornata prevista).
  • Umidità: 56% — punto di rugiada 11,9 °C.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da SO, 3,8 m/s, raffiche fino a 8,0 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: cielo sereno, clima mite.
  • Temperatura: 22,4 °C.
  • Umidità: 59% — punto di rugiada 11,7 °C.
  • Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: debole da O, 4,0 m/s, raffiche 7,2 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo sereno, rapido calo termico al tramonto.
  • Temperatura: 19,1 °C.
  • Umidità: 80% — punto di rugiada 13,1 °C.
  • Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: debole da O/NO, 2,1 m/s, raffiche 3,7 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 17,4 °C (percepita 17,0 °C).
  • Umidità: 68% — punto di rugiada 8,2 °C.
  • Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: debole da N, 2,5 m/s, raffiche 4,6 m/s.
  • Visibilità: 10 km.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Gela il 27 ottobre 2026, con temperature comprese tra circa 15 °C nelle ore più fresche e 23 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli (intorno a 1–4 m/s) e pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa. Nessuna precipitazione prevista; ottime condizioni per attività all'aperto.

Previsioni meteo 27 ottobre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.4° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 2.5 N (max 4.4)
Umidità 86%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.4° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 4.3)
Umidità 85%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.3° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 3.0 N (max 5.3)
Umidità 85%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.9° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 1.0 NO (max 3.7)
Umidità 52%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 3.8 SO (max 8.0)
Umidità 56%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.4° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 4.0 O (max 7.2)
Umidità 59%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 2.1 O (max 3.7)
Umidità 80%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.4° (perc. +17.0°)
Precip. -
Vento 2.5 N (max 4.6)
Umidità 68%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.6° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 3.1 N (max 5.5)
Umidità 72%
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