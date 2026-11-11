Meteo Gela, 12 novembre 2026: giornata mite e variabile tra nubi e schiarite

Previsioni per Gela il 12 novembre 2026: temperature miti, piogge assenti e variabilità nuvolosa con qualche raffica al mattino.

La giornata meteo a Gela del 12 novembre 2026 si presenta generalmente mite e senza precipitazioni significative, ma con fasi di copertura nuvolosa alternate a schiarite. Segui il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 20,4 °C, umidità alta (89%) e cielo coperto (96% di nubi). Vento debole da nord-est intorno a 1,8 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Pressione sui 1014 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm previste.

Prima mattina (03:00): condizioni lievemente più aperte con nubi sparse (48%), temperatura circa 20,2 °C e umidità al 90%. Vento debole da nord-est a 2,1 m/s (raffiche 3,6 m/s). Pressione 1013 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00): al risveglio ancora fresco-mite con 20,1 °C, umidità elevata (92%) e cielo coperto (98%). Vento leggero a 2,4 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Pressione 1011 hPa. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Mezza mattinata (09:00): aumento termico sensibile fino a 24,1 °C; permane un cielo coperto (99%) e aria più secca (umidità 70%). Vento moderato da sud-est a 3,9 m/s con raffiche fino a 7,6 m/s: le raffiche potrebbero risultare percepibili nelle zone esposte. Pressione 1011 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata con circa 25,1 °C e cielo ancora molto nuvoloso (90%). Umidità 75%, vento da sud-est a 3,7 m/s (raffiche 7,1 m/s). Sensazione di afa moderata per i valori di dew point attorno a 17 °C. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo termico a 23,3 °C e poche nuvole (24%), giornata che tende a rasserenarsi. Vento da sud-est attorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s. Pressione 1008 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): temperature intorno a 21,2 °C, aumento dell'umidità (89%) e ritorno del cielo coperto (90%). Vento debole a 1,9 m/s (raffiche 3,5 m/s). Pressione 1009 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00): condizioni più serene con cielo sereno (8% di nuvole) e temperatura attorno a 20,1 °C. Vento lieve da est-nord-est a 2,1 m/s (raffiche 3,7 m/s). Umidità alta (91%) e pressione 1009 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 12 novembre 2026 una giornata mite e sostanzialmente asciutta, con massime fino a 25 °C e minime attorno ai 20 °C. Prevista variabilità nuvolosa: momenti di cielo molto coperto alternati a schiarite nel pomeriggio e cielo sereno in serata. Venti generalmente deboli, con raffiche fino a ~7,6 m/s nelle ore centrali. Nessuna precipitazione significativa attesa (0 mm).