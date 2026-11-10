Meteo Gela, 11 novembre 2026: asciutto, mattina con visibilità ridotta e massime miti

Gela - 11 novembre 2026: giornata generalmente asciutta e venti deboli, con nebbia o foschia nelle ore notturne e mattutine; massime fino a 26–27°C.

L'11 novembre 2026 a Gela si profila una giornata prevalentemente asciutta e relativamente mite per il periodo, con condizioni di stabilità barica e venti deboli. Tuttavia le prime ore e parte della mattinata potrebbero essere caratterizzate da visibilità ridotta a causa di umidità elevata e foschie locali: attenzione alla guida. Nel corso della giornata il cielo si aprirà alternando schiarite e nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco a mezzogiorno.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 19,3 °C, umidità molto alta (98%) e pressione sui 1019 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura ~82%), vento debole da NE a 1,8 m/s con raffiche fino a 3 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00): minima locale circa 19,0 °C, umidità al 100% e cielo coperto. Visibilità ridotta a circa 551 m, condizioni favorevoli a foschia o banchi di nebbia. Vento debole 2,1 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Assenza di pioggia (0 mm).

Mattina (06:00): cielo coperto con temperatura attorno a 19,7 °C e umidità al 100%; visibilità molto ridotta segnalata (circa 138 m), indicativa di nebbia fitta o foschia intensa. Vento debole 2,2 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Prestare cautela negli spostamenti stradali.

Mezza mattinata (09:00): netto miglioramento: poche nuvole e visibilità in recupero fino a 10 km. Temperatura in rapido aumento intorno a 24,7 °C, umidità scesa all'84%. Vento molto debole 1,3 m/s, raffiche fino a ~3,9 m/s. Giornata che tende ad asciugarsi completamente (0 mm di precipitazioni).

Mezzogiorno (12:00): massima del giorno prevista vicino a 26,8 °C, cielo con nubi sparse (copertura ~53%) e condizioni soleggiate a tratti. Umidità intorno al 71% e pressione 1017 hPa. Vento debole da S a ~2,2 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo della temperatura a 23,5 °C, umidità salente al 78% e cielo con nubi sparse (copertura ~73%). Vento debole 1,6 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s. Condizioni ancora asciutte e confortevoli.

Tardo pomeriggio (18:00): temperature intorno a 21,4 °C, umidità elevata (92%) e cielo con nubi sparse (66%). Visibilità ridotta a circa 3,770 m; possibile formazione di foschia con il calo della luce. Vento molto debole 1,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): clima mite con 20,5 °C, umidità al 92% e cielo con nubi sparse (77%). Vento debole 1,8 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s, visibilità buona (10 km). Condizioni stabili e senza pioggia (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e nel complesso stabile a Gela l'11 novembre 2026: assenza di precipitazioni (0 mm), venti generalmente deboli (1–2 m/s, raffiche locali fino a ~5 m/s) e pressione attorno a 1015–1019 hPa. Massima intorno a 26,8 °C, nottata e prime ore del mattino con umidità molto alta e possibilità di nebbia o foschia con visibilità ridotta; miglioramento a partire dalla tarda mattinata con cielo parzialmente sereno. Consiglio: attenzione alla guida nelle ore notturne e mattutine per visibilità limitata.