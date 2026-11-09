Meteo Gela — 10 novembre 2026: giornata mite e a tratti nuvolosa, attenzione a pioggerella diurna
Previsioni per Gela il 10 novembre 2026: temperature miti intorno ai 20–24 °C, cielo prevalentemente nuvoloso e possibilità di pioggia leggera a mezzogiorno.
La giornata meteorologica a Gela del 10 novembre 2026 si presenta generalmente mite e umida, con prevalenza di nubi e una finestra di instabilità a cavallo del mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Cielo: nubi sparse; Temperatura: 17,1 °C; Umidità: 94%; Pressione: 1024 hPa. Vento debole da NE intorno a 1,97 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Visibilità buona (10 km). Notte mite e umida, senza fenomeni rilevanti.
Prima mattina (03:00) — Cielo: cielo coperto; Temperatura: 16,9 °C; Umidità: 94%; Pressione: 1023 hPa. Vento leggero da NE 2,19 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s. Condizioni stabili ma con copertura nuvolosa estesa.
Mattina (06:00) — Cielo: cielo coperto; Temperatura: 18,0 °C; Umidità: 94%; Pressione: 1023 hPa. Vento debole intorno a 2,3 m/s. Persistono nubi compatte, con atmosfera ancora relativamente umida.
Mezza mattinata (09:00) — Cielo: cielo coperto; Temperatura: 22,4 °C; Umidità: 82%; Probabilità di precipitazione: ~58%. Vento debole da SE intorno a 2,0 m/s. Aumento della temperatura rispetto alle ore precedenti e crescita della probabilità di pioggia: possibili rovesci locali o annuvolamenti più densi.
Mezzogiorno (12:00) — Cielo: tendenza a schiarite ma con pioggia leggera possibile; Temperatura: 24,3 °C; Umidità: 75%; Precipitazioni previste: 0,15 mm (3h); Pressione: 1021 hPa. Vento leggero meridionale 2,7 m/s, con raffiche fino a 6,1 m/s. Breve pioggia leggera attesa intorno a questo intervallo, seguita da parziali schiarite.
Primo pomeriggio (15:00) — Cielo: nubi sparse; Temperatura: 23,3 °C; Umidità: 81%; Pressione: 1019 hPa. Vento debole da S intorno a 1,9 m/s. Condizioni più asciutte con la nuvolosità che si dirada e temperature ancora miti.
Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo: cielo coperto; Temperatura: 21,0 °C; Umidità: 94%; Pressione: 1020 hPa. Vento molto debole da E-S-E 1,2 m/s. Ritorno della nuvolosità verso sera, con rialzo dell’umidità.
Sera (21:00) — Cielo: cielo coperto; Temperatura: 20,2 °C; Umidità: 98%; Pressione: 1019 hPa. Vento leggero 1,6 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Sera umida e nuvolosa, senza precipitazioni significative previste nella finestra osservata.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà un 10 novembre mite, con massime intorno a 24 °C e minime prossime a 17 °C. Prevalenza di nuvolosità per gran parte della giornata, con una finestra di instabilità a cavallo del mezzogiorno (pioggia leggera stimata 0,15 mm e probabilità di precipitazione aumentata). Venti deboli variabili fino a raffiche moderate al mezzogiorno. Pressione atmosferica su valori relativamente alti (circa 1019–1024 hPa), il che suggerisce condizioni nel complesso stabili ma con possibile attività convettiva locale a mezzogiorno. Consiglio pratico: portare un riparo leggero (impermeabile o ombrello) se si esce intorno a pranzo; per il resto della giornata abbigliamento primaverile-mite.