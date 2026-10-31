Meteo Gela, 1 novembre 2026: mattinata soleggiata, piogge leggere nel pomeriggio

Gela, 1 novembre 2026 — giornata mite: cielo più sereno al mattino, poi rischio di pioggia leggera tra mezzogiorno e primo pomeriggio.

La giornata del 1 novembre 2026 a Gela si apre con condizioni generalmente miti e umide: la notte parte con cieli parzialmente nuvolosi e umidità elevata, mentre la tarda mattinata sarà la più stabile. Attenzione però al periodo tra mezzogiorno e primo pomeriggio, quando sono attese piogge leggere e raffiche di vento.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 12,1 °C, umidità molto alta (96%) e pressione su 1017 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura ~45%). Vento debole da N-NE a circa 1,3 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Bassa probabilità di precipitazioni (pop 2%), visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — Minime vicine agli 11,0 °C, umidità al 97% e pressione 1015 hPa. Cielo ancora a tratti nuvoloso (copertura ~68%). Vento debole ~1,8 m/s da direzione nord-orientale, senza fenomeni significativi attesi (pop 0). Condizioni fresche e molto umide.

Mattina (06:00) — Temperatura in lieve diminuzione a 11,0 °C, umidità molto alta (97%) e pressione stabile a 1015 hPa. Cielo con nubi sparse ma tendenza a rasserenarsi (copertura ~42%). Vento debole sotto 2 m/s. Visibilità buona, condizioni tranquille in avvio di giornata.

Mezza mattinata (09:00) — Netto aumento termico: circa 17,4 °C con umidità in calo (74%) e pressione 1015 hPa. Cielo sereno o poco nuvoloso (copertura ~8%). Vento quasi assente (0,2–0,3 m/s). Mattinata soleggiata e più gradevole, ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — Temperatura massima attesa intorno a 18,6 °C, umidità 67% e pressione in lieve calo (1013 hPa). Aumento della probabilità di precipitazioni (pop 65%) con pioggia leggera prevista (~0,4 mm nelle 3 h). Nuvolosità variabile (~51%), vento moderato da SO a ~3,6 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità ridotta a ~6,5 km a causa delle piogge.

Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni con maggiore probabilità di pioggia (pop 87%): temperatura sui 18,0 °C, umidità 68% e pressione 1012 hPa. Pioggia leggera prevista con accumulo stimato ~0,9 mm nelle 3 h. Vento da Ovest-Nordovest attorno a 3,8 m/s, raffiche fino a 6,8 m/s. Consigliato un ombrello per gli spostamenti.

Tardo pomeriggio (18:00) — Peggioramento in attenuazione: temperatura circa 14,9 °C, umidità 86% e pressione 1012 hPa. Residui rovesci deboli (possibile accumulo ~0,24 mm nelle 3 h), nuvolosità estesa (~73%). Vento debole da NW intorno a 1,0 m/s con lievi raffiche. Graduale miglioramento verso sera.

Sera (21:00) — Cieli con nubi sparse (copertura ~60%), temperatura vicino a 13,2 °C, umidità 90% e pressione stabile a 1013 hPa. Vento molto debole (~0,7 m/s). Precipitazioni non previste (pop 0), visibilità buona. Notte che rimarrà relativamente calma.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 1 novembre 2026 complessivamente mite: mattinata soleggiata e più stabile con massime intorno a 18–19 °C, mentre tra mezzogiorno e il primo pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità e pioggia leggera con accumuli contenuti (meno di 1 mm nelle ore più critiche). Vento in prevalenza debole, con raffiche più marcate durante gli episodi di pioggia (fino a ~7–8 m/s). Consiglio pratico: trascorse le ore mattutine senza problemi, portare un ombrello se si prevedono spostamenti a metà giornata o nel pomeriggio.