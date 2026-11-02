Kart a Sarno Messina, esperienza e rimonta tra i big della Coppa dei Campioni

Prima volta a Sarno per Alessandro Messina, che affronta alcuni dei migliori piloti della categoria e chiude la Coppa dei Campioni con una positiva rimonta.

Sarno. Weekend di grande valore sportivo per Alessandro Messina alla Coppa dei Campioni di Sarno. Per il pilota gelese si è trattato dell'esordio sul tecnico e velocissimo circuito campano, in una delle competizioni più prestigiose del karting nazionale. Al di là del risultato finale, l'aspetto più significativo è stato il confronto diretto con i principali protagonisti della categoria. Messina ha condiviso la griglia con alcuni dei migliori giovani talenti italiani, riuscendo anche a precedere piloti che occupano le prime posizioni nella classifica generale della Coppa Italia di Zona. La gara è stata condizionata da una qualifica complicata. Alcune modifiche al telaio non hanno prodotto i risultati sperati e il pilota è stato costretto a partire dalla 21ª posizione. Nella prefinale ha però recuperato otto posizioni, chiudendo tredicesimo, per poi completare la sua rimonta in finale con il 14° posto conclusivo.

«Sono soddisfatto del weekend - ha spiegato Messina - perché ho avuto l'opportunità di confrontarmi con piloti di altissimo livello su una pista difficile e molto veloce. È stata un'esperienza importante per la mia crescita. Ovviamente ringrazio tutto supporto del team - conclude -, il mio meccanico Felice, il motorista Crinò e soprattutto Angelo Lombardo che oltre a essere un campione è una splendida persona».

Archiviata l'esperienza di Sarno, il pilota gelese tornerà ad allenarsi al kartodromo di contrada Zai.