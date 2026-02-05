Mazzarino, sindaco lancia l'allarme: "Comune paralizzato, situazione molto grave"

Il sindaco Domenico Faraci si rivolge "alle autorità competenti" affinché possano dare un indirizzo da seguire per andare avanti in una fase estremamente complessa e con un ente in dissesto

Mazzarino. Una vera e propria paralisi amministrativa e burocratica. Il sindaco Domenico Faraci si rivolge "alle autorità competenti" affinché possano dare un indirizzo da seguire per andare avanti in una fase estremamente complessa e con un ente in dissesto. "La crisi si è aggravata a seguito delle dimissioni del responsabile del settore finanze, Pietro Barbera, con le quali l’ente è rimasto nuovamente privo di una guida finanziaria, anche a causa del divieto normativo di conferire incarichi esterni ai Comuni in dissesto fino all’approvazione definitiva del bilancio riequilibrato. La situazione del personale comunale è drammatica: Il Comune non dispone di figure apicali di categoria D. Su 71 dipendenti complessivi (di cui solo 8 a tempo pieno e 66 ex articolisti stabilizzati), risultano attualmente in servizio soltanto tre unità di categoria C (due appartenenti alla Polizia Municipale e una unità amministrativa), condizione che rende oggettivamente impossibile il regolare funzionamento della macchina amministrativa. A ciò si aggiunge l’assenza del segretario comunale titolare, con il quale è stata raggiunta la risoluzione consensuale del contratto nel maggio 2025. Attualmente il Comune si avvale di una figura non titolare, con incarico già risolto, che non gode della fiducia dell’amministrazione. In tale contesto, sono stato costretto ad assegnare temporaneamente il settore ragioneria e finanze all’attuale segretaria in servizio, dott.ssa Schillaci, unica figura in grado di assumere incarichi di livello superiore. Tuttavia, la stessa risulta attualmente assente per malattia fino al 17 febbraio, situazione che si ripete con una certa continuità nel tempo", riporta una nota del primo cittadino. "Nonostante sia stata individuata una nuova segretaria comunale, la dott.ssa Carolina Ferro, disponibile ad assumere l’incarico, la relativa nomina non ha potuto essere formalizzata a causa del mancato via libera del consiglio comunale, determinando una situazione di totale stallo amministrativo. La presidenza del consiglio ha collocato tale punto in coda all’ordine del giorno e, nonostante il tentativo di anticiparne la trattazione mediante richiesta di prelievo avanzata da alcuni consiglieri, tale proposta è stata respinta dai consiglieri di opposizione, compromettendo la possibilità di garantire all’ente una guida amministrativa stabile e responsabile. Si configura, pertanto, una situazione di totale stallo amministrativo. Le conseguenze sono gravi e immediate: impossibilità di convocare la giunta per deliberare su progetti strategici, con il rischio concreto di perdere importanti finanziamenti; blocco dell’approvazione del progetto per i nuovi loculi cimiteriali, in presenza di una vera emergenza al cimitero comunale; impossibilità di sottoscrivere il contratto con la Srr; blocco dei pagamenti dell’ente", aggiunge il primo cittadino. "Siamo di fronte a una situazione senza precedenti – dice inoltre – che sta impedendo al Comune di esercitare le proprie funzioni fondamentali. È incomprensibile che una Segreteria non titolare con incarico già risolto continui a permanere in servizio mentre una nuova Segretaria, pronta adesso assumere l’incarico, non possa entrare in funzione per un blocco di natura politico-istituzionale". Faraci ha rivolto un formale appello alle autorità competenti affinché vengano forniti indirizzi e supporto istituzionale per superare l’attuale anomalia amministrativa e consentire il ripristino della piena operatività dell’ente. "L’obiettivo – conclude – è scongiurare la totale paralisi dell’attività amministrativa e garantire ai cittadini di Mazzarino l’esercizio delle funzioni fondamentali del Comune".