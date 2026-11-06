Mattarella al Papa “Viaggio apostolico in America Latina ispirazione per il mondo”

ROMA (ITALPRESS) - "Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù.E' per gli ital...

ROMA (ITALPRESS) - "Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù.

E' per gli italiani e per me personalmente una grande gioia sapere che Ella effettuerà questo lungo e molto atteso pellegrinaggio in America Latina. Sono certo che questo viaggio apostolico - per i messaggi che recherà e per la determinazione e la perseveranza con le quali la Santità Vostra se ne farà promotore - susciterà vaste speranze e sarà d'ispirazione non solo per gli amici popoli di quel Continente, ma per il mondo intero". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV. "Fedeli di nazionalità e culture diverse, di ogni generazione e differenti condizioni economiche e sociali, attendono tutti con impazienza il Suo arrivo", aggiunge.

"Sono uniti dall'entusiasmo e dall'urgenza di ricevere conforto di fronte a sfide che vengono percepite con particolare gravità specie in contesti segnati da forti diseguaglianze, ulteriormente accentuate dalle ripercussioni dei conflitti internazionali e di fenomeni di portata globale come i cambiamenti ambientali. L'Italia tutta seguirà con partecipazione questo viaggio, anche a ragione degli storici vincoli umani, culturali ed economici che la legano all'America Latina, regione che nei secoli scorsi ha accolto con generosità centinaia di migliaia di miei concittadini, migrati in quelle terre in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Con tali sentimenti, mi è gradito rinnovarle, Santità, all'immediata vigilia di questi suoi importanti impegni, le più sincere espressioni di affetto a nome dell'intero popolo italiano", conclude il capo dello Stato.

- Foto ufficio stampa Quirinale -

(ITALPRESS).