La contesa Marasma Forza Italia, Tamajo a Tesauro: "Ha dimenticato anche la gratitudine"

Secondo l'assessore, inoltre, anche nell'area della provincia di Caltanissetta, Forza Italia continuerà a mantenere un radicamento

Caltanissetta. Il subbuglio politico in Forza Italia è ormai una condizione che si fa sentire, anche pubblicamente, dopo l'adesione del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, presidente del Libero Consorzio, al gruppo politico di Cateno De Luca. Insieme a lui, come abbiamo riferito, altri esponenti istituzionali nisseni di FI hanno seguito la stessa diretttrice. "L’uscita del sindaco Walter Tesauro e dei suoi pochi sodali da Forza Italia non può essere interpretata come un indebolimento del partito. Ritengo, invece, che possa rappresentare un’opportunità per aprire una nuova fase politica. Il nostro gruppo ha dato tanto a Caltanissetta e ha ancora molto da dare e da raccogliere in termini di consenso e partecipazione. Non intendiamo esprimere giudizi sul nuovo percorso politico del sindaco di Caltanissetta: è una scelta che appartiene alla sua coscienza e al suo libero arbitrio. Tuttavia, questa decisione non può essere giustificata attraverso mistificazioni estranee alla cultura politica alla quale siamo stati educati. Ritengo ingenerose le sue considerazioni rispetto alla presenza del nostro gruppo, che ha contribuito concretamente alla sua elezione. Abbiamo condotto un’importante campagna elettorale sul territorio, con la presenza costante dell’ex ministro Totò Cardinale, al quale andrebbe riconosciuto il merito di aver contribuito a recuperare una situazione politica particolarmente complessa, determinata da una serie di eventi traumatici. Attribuire alla nostra presenza la nascita di una dualità politica non corrisponde alla realtà dei fatti. Quella dialettica era già presente prima del nostro arrivo. Le diverse sensibilità e le correnti rappresentano, peraltro, l’espressione più viva e democratica di ogni partito. La pluralità delle idee è una ricchezza, non un limite. Il pensiero unico non appartiene alla cultura democratica, ma è proprio dei regimi totalitari. Bisognerebbe, inoltre, conservare quel minimo di gratitudine che si deve a chi ha contribuito a determinare il proprio successo elettorale. L’uscita del sindaco e dei suoi adepti da Forza Italia ha già aperto una serie di interlocuzioni che porteranno nuova linfa al partito in provincia di Caltanissetta”, riporta una nota dell'assessore regionale Edy Tamajo. Secondo l'assessore, inoltre, anche nell'area della provincia di Caltanissetta, Forza Italia continuerà a mantenere un radicamento. "Per quanto mi riguarda, la mia presenza nel territorio nisseno è sempre stata assidua e continuerà a esserlo. Lo sanno bene gli imprenditori e i cittadini, ai quali ho sempre garantito ascolto e disponibilità. Nelle scorse settimane ho raggiunto numerosi comuni del Nisseno per raccogliere le istanze e approfondire le problematiche rappresentate da sindaci, dirigenti di partito e amministratori locali. Anche a Mussomeli abbiamo promosso un’iniziativa politica animata dalla stessa volontà di lavorare per il benessere del territorio. In quell’occasione, tuttavia, brillava per la sua assenza proprio il sindaco Tesauro, che pure era stato invitato. Caltanissetta per me è una seconda casa, una città che vivo ogni domenica anche attraverso la passione per la Nissa e alla quale mi legano rapporti umani profondi. Forza Italia continuerà il proprio percorso, accogliendo nuovi amministratori ed esponenti della società civile che contribuiranno a rafforzare ulteriormente il nostro radicamento nel territorio nisseno. Senza inseguire improbabili spazi politici o ricorrere a scorciatoie che non appartengono al nostro modo di intendere e praticare la politica”, ha concluso.