Manovra, Salvini “Vertice di maggioranza settimana prossima, nessuna tensione”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi al tavolo tensioni non ne abbiamo mai avute: ci rivedremo la settimana prossima, non abbiamo ancora fissato il momento perchè sia in termini nuove coperture, sia in termini di...

A cura di Redazione 20 novembre 2026 16:00

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ROMA (ITALPRESS) - "Noi al tavolo tensioni non ne abbiamo mai avute: ci rivedremo la settimana prossima, non abbiamo ancora fissato il momento perchè sia in termini nuove coperture, sia in termini di esame di centinaia di emendamenti ovviamente non si fa in due o tre giorni perchè per fare i nuovi investimenti hai bisogno di nuove coperture". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa della Lega sulla manovra. "Alcune proposte di nuove coperture la Lega le ha messe nel suo pacchetto di emendamenti", ha aggiunto. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).