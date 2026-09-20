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Maltempo e disagi, M5s: "Solita opposizione strumentale, davanti a eventi simili bisogna supportare la città"

Lo dice il referente territoriale Filippo Rapicavoli

A cura di Redazione Redazione
20 settembre 2026 03:56
Maltempo e disagi, M5s: "Solita opposizione strumentale, davanti a eventi simili bisogna supportare la città" -
Gela
Attualità
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Gela. “La solita opposizione strumentale, che non comprende neanche la condizione eccezionale delle piogge abbattutesi sulla città”. Il gruppo del Movimento cinquestelle sostiene, invece, il valore della risposta messa in campo dall'amministrazione comunale. “Il Movimento cinquestelle ringrazia tutte le forze e gli strumenti messi in campo dall’amministrazione, per contrastare tempestivamente i disagi creati dall’eccezionale evento atmosferico. Polizia locale e protezione civile, con le loro competenze e conoscenze del territorio hanno permesso il ritorno alla normalità nel giro di poche ore. Circa 70 millimetri di pioggia per metro quadro, quantità assolutamente eccezionale non dovrebbe essere un momento di polemica ma di unione delle forze per fronteggiare la drammatica emergenza”, dice il referente territoriale Filippo Rapicavoli.

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