Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini

ROMA (ITALPRESS) - Poeta, narratore, testimone di un'Italia in evoluzione, si è spento a 86 anni Francesco Guccini, uno dei più importanti cantautori del nostro Paese, figura centrale della musica d'a...

ROMA (ITALPRESS) - Poeta, narratore, testimone di un'Italia in evoluzione, si è spento a 86 anni Francesco Guccini, uno dei più importanti cantautori del nostro Paese, figura centrale della musica d'autore del Novecento. "Questa mattina, a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari si è spento, a 86 anni, Francesco Guccini. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata", fa sapere la famiglia che, "nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre".

Dopo un breve periodo come insegnante d'inglese e giornalista, Guccini si afferma come musicista negli anni '60. Il suo primo album, "Folk Beat n. 1" (1967), contiene già alcuni dei suoi temi ricorrenti: l'impegno civile, il disincanto verso il potere, la nostalgia del tempo passato. Negli anni '70 e '80 realizza alcuni dei suoi lavori più celebri, tra cui "Radici", "Via Paolo Fabbri 43", e "Amerigo", che lo consacrano tra i massimi esponenti del cantautorato italiano. I suoi testi sono noti per la ricchezza lessicale e la profondità contenutistica. Guccini racconta l'Italia e le sue trasformazioni con uno sguardo critico e poetico. Canzoni come "La locomotiva", "Dio è morto", e "L'avvelenata" sono diventate veri e propri inni generazionali.

Parallelamente alla carriera musicale, Guccini coltiva anche una passione per la scrittura. Pubblica romanzi, racconti autobiografici e saggi, spesso ambientati nel suo Appennino, contribuendo alla memoria storica e culturale del suo territorio.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).