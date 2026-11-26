Femminicidio L'omicidio Abaza, accuse al convivente davanti al gup: figlia vittima sarà parte civile

Stan parlò di un incidente domestico ma l'esito della successiva autopsia diede elementi agli inquirenti per ritenere che si trattò di un'azione talmente violenta da causare la morte

Gela. Davanti al gup del tribunale, Marica Marino, si tornerà a gennaio. Questa mattina, in seguito all'astensione indetta dagli avvocati penalisti, è slittato l'inizio dell'udienza preliminare a carico del quarantenne romeno Lucian Stan, accusato dell'omicidio della sessantacinquenne Veronica Abaza, a sua volta cittadina romena che per anni ha vissuto in città. Lo scorso anno, trovò la morte in un'abitazione di via Amendola, dove conviveva con Stan. Per i pm della procura e i carabinieri, fu lui, dopo l'ennesima violenta aggressione, a causarle le conseguenze fatali. A inizio ottobre, Stan ha lasciato il carcere, dove era detenuto dal momento dell'arresto dello scorso anno, per decorrenza dei termini. E' sottoposto all'obbligo di presentazione e a quello di dimora. Difeso dall'avvocato Davide Limoncello, dovrà rispondere all'accusa di omicidio. Nel corso dell'udienza odierna, seppur di mero rinvio, la figlia della vittima, rappresentata dall'avvocato Angelo Cafà, ha preannunciato l'intenzione di costituirsi parte civile. Lo stesso hanno fatto i legali dell'associazione “Insieme a Marianna” (gli avvocati Licia D'Amico ed Ennio Adamo), che si occupa della tutela di donne e minori vittime di violenza. Secondo la ricostruzione investigativa, Stan, che avrebbe sottoposto per anni a violenze la sua convivente, lo scorso anno, dopo averla nuovamente aggredita, si pose a cavalcioni su di lei causandole un effetto da schiacciamento, che sarebbe stato fatale. I soccorsi furono allertati solo dopo diverse ore. Stan parlò di un incidente domestico ma l'esito della successiva autopsia diede elementi agli inquirenti per ritenere che si trattò di un'azione talmente violenta da causare la morte della sessantacinquenne. Poi, l'imputato ammise di aver colpito la convivente ma non per ucciderla. Sarà il gup a decidere circa l'eventuale rinvio a giudizio, già avallato dalla procura.